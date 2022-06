Identitet på terror-sigtet afsløret

Norske myndigheder oplyser navnet på den 42-årige mand, der er sigtet for terror og for at dræbe to og såre 21 i Oslo natten til lørdag

Den sigtede for masseskyderiet i Oslo natten til lørdag hedder Zaniar Matapour.



Det oplyser Politiets sikkerhedstjeneste (PST) på et pressemøde lørdag eftermiddag.

42-årige Matapour er tidligere kendt af PST og har en lang historie med vold og trusler. PST har kendt til gerningsmanden siden 2015 med bekymring for, at han blev radikaliseret i et ekstremt islamistisk netværk i Norge.

PST betragter hændelsen som en ekstrem islamistisk terrorhandling.

- Der er mennesker, der er villige til at udøve ideologisk motiveret vold. Vi har mange mennesker i Norge, der falder ind under den kategori, siger PST-chef, Roger Berg på pressemødet.

- Vi havde åbenbart en klage over denne person blandt en række andre. Vi har haft en periode nu med ISIL-terror (Islamic State of Iraq and the Levant, red.). Han har været en af ​​de personer, der har sympatiseret med ISIL og dermed haft en ideologisk tilgang.

PST havde i maj lavet interviews med den sigtede, da han havde vist interesse for markeringer og udtalelser, der opfattes som en krænkelse af Islam.

- Det blev ikke taget i betragtning i disse samtaler, at gerningsmanden havde en intention om vold, siger PST-chefen.

Opdateres...