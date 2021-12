Idømt 110 års fængsel: Nu vil de have reglerne ændret

En grufuld ulykke på motorvejen i den amerikanske delstat i Colorado i 2019 kostede ikke alene fire mennesker livet.

Den har nu også fået sendt en ung mand bag tremmer i hvad der kan vise sig at være resten af hans liv.

Rogel Aguilera-Mederos er således blevet idømt en straf på intet mindre end 110 års fængsel for hans rolle i den voldsomme ulykke. En straf, der har fået flere til at påpege manglerne ved det amerikanske retssystem. Det skriver The Guardian.

26-årige Aguilera-Mederos sad bag rattet i en lastbil, der transporterede tømmer, da bremserne på lastbilen fejlede, da han var på vej ned ad en bakke. Foran ham var opstået en kø på grund af et ulykke længere fremm, og det blev starten på en voldsom ulykke, der involverede i alt 27 biler og blandt andet førte til, at flere benzintanke lækkede, og der opstod en større ildkugle, der slugte flere køretøjer og smeltede dele af vejen.

På grund af reglerne om minimumsstraf i Colorado har den 26-årige lastbilschauffør skullet stå til ansvar for hver enkelt skade enkeltvis, og samlet set har det altså betydet en straf på 110 års fængsel, på trods af at der 'kun' var tale om bremser, der fejlede.

- Det er en voldsom juridisk uretfærdighed. Her er der en mand, der ikke har en plettet straffeatest, som kørte på arbejde for at forsørge sin familie. Bremserne fejler på hans lastbil. Det var en forfærdelig ulykke. Han får 110 års fængsel for den første forbrydelse, han nogensinde har begået, en forbrydelse, han ikke havde intentioner om at begå, lyder det fra Domingo Garca, der står i spidsen for organisaionen League of United Latin American Citizens.

Organisationen har nu sendt et brev på vegne af lastilschaufføren, hvor de beder om benådning.

Ville ikke dømme det

Anklagemyndigheden argumenterede i forbindelse med retssagen for, at lastbilschaufføren kunne have brugt en afkørselsrampe i siden af vejen, som er lavet til at stoppe køretøjer, der har mistet bremseevnen. Aguilera-Mederos fortalte imidlertid i retten, at han kæmpede med at undgå de andre trafikanter, og at han forsøgte at skifte til et lavere gear for at sænke farten på den måde.

I forbindelse med domsafsigelsen lød det fra dommeren, Bruce Jones, at hans dom var baseret på den obligatoriske minimumsstraf, men at en lavere straf havde været passende.

- Jeg vil sige, at hvis jeg havde haft muligheden, havde dette ikke være min dom, lød det i forbindelse med domsafsigelsen.

- Jeg er ikke en morder

Mens flere undrer sig over dommen, mente de pårørende til de dræbte dog ikke, at den 26-årige chauffør skulle slippe billigt for hans rolle i sagen.

- Han tog en overlagt og bevidst beslutning om, at hans liv var mere vigtigt end alle andres på vejen den dag, lød det fra Duane Bailey, der er bror til den dræbte William Bailey, over for Denver Post i forbindelse med domsafsigelsen.

En af de implicerede biler, der blev ramt af den brand, der opstod i forbindelse med ulykken. Foto: Peter Banda/AP/Ritzau Scanpix

Rogel Aguilera-Mederos græd selv i forbindelse med domsafsigelsen, da han skulle rette henvendelse til de pårørende.

- Jeg ikke en morder. Jeg er ikke en drabsmand. Når jeg kigger på anklagepunkterne, taler vi om en morder, som ikke er mig. Jeg har aldrig tænkt på at skade nogen i hele mit liv, lød det.

I en ankesag er det muligt for retten at gå under minimumsstraffen på baggrund af en henvendelse fra distriksadvokaten, skriver The Guardian.