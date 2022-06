Idømt 12 års fængsel: Blev truet, men skød den forkerte

RETTEN PÅ FREDERIKSBERG: Det endte yderst alvorligt for en 39-årig mand, at 18-årige Meer Zaheer Latif ville hævne sig. Desværre tog den 18-årige fejl af den 39-årige far til fire og en anden mand.

Familiefaderen er nu svært invalideret.

Den 18-årige aflagde i dag fuld tilståelse i sagen, hvor han var sigtet for drabsforsøg, og blev idømt 12 års fængsel.

Drabsforsøget udspandt sig om aftenen 4. december ved 21.30-tiden, hvor Meer Zaheer Latif bagfra affyrede et enkelt skud, der ramte den 39-årige i nakken på en vandpibecafé, der ligger på Frederiksberg-siden af Åboulevard.

- Jeg var der, fordi jeg ville finde en mand. Ham, der blev ramt, var ikke ham, jeg gik efter at finde. Han var det forkerte sted på det forkerte tidspunkt, forklarede den 18-årige ved dagens retsmøde.

Ved onsdagens retsmøde var den 18-årige iført sorte shorts og en sort sweatshirt. Om maven havde han et fikseringsbælte påtrykt Fyns Politi. Frisuren var kort, og han havde et sort fuldskæg.

Brutale billeder

Videoovervågning fra vandpibecaféen blev afspillet ved retsmødet. De sort/hvide videobilleder viser, hvordan gerningsmanden i første omgang kom ind i caféen og gik lidt rundt, før han forlod stedet igen.

Næste videoklip viste, hvordan han atter kom ind i lokalet. Resolut trak han en pistol op af jakkelommen, som han på godt en meters afstand rettede mod offerets nakke og trykkede af.

Mens offeret sank sammen, gik gerningsmanden ud ad døren.

Fra begyndelsen har han lagt kortene på bordet og erkendt, at det var ham, der affyrede skuddet. Han nægtede dog, at drabsforsøget skete i fællesskab med ukendte medgerningsmænd.

- Jeg gjorde det alene, forklarede han.

- Det er gået et stykke tid, og jeg har tænkt meget over det. Jeg fortryder det, fortalte den 18-årige ved dagens retsmøde.

Lukker i

Hvem han gik efter at skyde den pågældende dag, ønskede han ved dagens retsmøde ikke at konkretisere.

- Det var en anden mand, jeg ledte efter. Jeg vil helst ikke nævne hans navn. Men det er en fyr, der har udsat mig for vold og trusler, forklarede han.

- Er han til stede i caféen, spurgte anklager Maja Schiøtz.

- Jeg troede, han var der, svarede den 18-årige.

Ved dagens retsmøde blev det mere end antydet, at den 18-årige gik efter at skyde en navngiven bandefigur.

- Jeg havde forhørt mig og fået at vide, at han, og dem han gik med, kom på caféen, forklarede han.

- Er det en bandegruppering, spurgte anklageren.

- Muligvis, lød svaret.

- Er du selv bandemedlem?

- Nej, svarede den 18-årige.

Ud over drabsforsøget erkender den 18-årige også svindel, hvor han over for tre ofre udgav sig for at være fra Nets.

Her fik han lokket ofrene til at udlevere nøgler til NemID, og derefter blev deres konti lænset, eller der blev oprettet lån i deres navne. Udbyttet ved svindlen og flere forsøg er opgjort til næsten 279.000 kroner.

Offer er sengeliggende og tilkoblet respirator

Den 18-årige forklarede, at han havde planlagt hævnen en uges tid eller to forinden. Pistolen – en ni millimeter Walther P38 – havde han i den forbindelse skaffet sig i Albertslund.

Godt ti tilhørere var tilstede ved retsmødet. Her var de fleste pårørende til offeret. Flere af dem var tydeligt mærket af den yderst brutale sag, der blev oprullet ved retsmødet.

Ingen af dem ønskede dog efterfølgende at kommentere sagen.

Det var et våben af denne type, der blev anvendt ved drabsforsøget. En tysk Walther P38. Adamguns.com

Udskrevet dagen før retsmøde

Offerets bistandsadvokat, Thyge Trier, var også til stede ved retsmødet, hvor han gjorde rede for de anseelige skader, den 39-årige familiefar pådrog sig.

- Han blev udskrevet fra sygehuset i går, forklare Thyge Trier.

Han forklarede, at frem til nu havde været anbragt på forskellige sygehuse. Nu skal man finde en plads på et døgnbemandet plejehjem til ham.

Det har tidligere været fremme, at han er i kørestol. Men det var var ifølge Thyge Trier ikke korrekt.

- Han er sengeliggende 24 timer i døgnet, og han er tilsluttet en respirator, forklarede bistandsadvokaten.

En kvindelig retsmediciner var også indkaldt som vidne. Hun uddybede de voldsomme skader, og hun beskrev, at den 39-årige kun overlevede, fordi kompetent og livreddende hjælp hurtigt var fremme på gerningsstedet.