Idømt 12 og 1,5 års fængsel for fragt af narko

Retten på Frederiksberg har i dag fundet to 29-årige mænd skyldige for at fragte store mængder kokain, amfetamin og hash fra København til Aarhus med henblik på videresalg

Fragt af i alt 9,6 kilo kokain, 10 kg amfetamin og 12 kg hash og for at forsøge på at anskaffe sig yderligere 10 kilo kokain har torsdag udløst en fængselsstraf på 12 år til en 29-årig mand, der blev idømt fængselsstraffen af Retten på Frederiksberg.

Det skriver National Enhed.

En anden 29-årig blev alene fundet skyldig i at have videredistribueret hash og idømt 1,5 års fængsel.

De to 29-årige mænd blev fundet skyldige i at fragte de store mængder narko fra København til Jylland - hvor de ulovlige stoffer skulle videresælges. Narkofragten fandt sted over en periode fra juli 2021 til september 2021, begge mænd blev anholdt 29. og 30. september og har siddet varetægtsfængsel lige siden.

'Jeg er overordnet tilfreds med dommen, der står på et solidt og vedholdende efterforskningsarbejde, herunder bl.a. fældende bevismateriale i form af udvekslede beskeder på krypterede kommunikationstjenester.', udtaler anklager fra National enhed for Særlig Kriminalitet, Jelena Vestergaard Hansen i en pressemeddelse.

Koordinationen af salg og videreoverdragelsen af narkotikaen mellem den ene 29-årige mand og øvrige medgerningsmænd skete via krypterede forbindelser.

Anholdelsen fandt sted som følge af en større politioperation kaldet 'Sixpence', der er et større sagkompleks om organiseret smugling og distribution af narkotika.