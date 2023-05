Idømt anbringelse: Dræbte kæreste og kørte hende i vandet

25-årig blev torsdag dømt ved Retten på Frederiksberg efter at have erkendt at have dræbt sin 24-årige kæreste ved kvælning sidste år

RETTEN PÅ FREDERIKSBERG (Ekstra Bladet): Lettelsens gråd fra drabsofferets familie fylder rummet i retssal 002 i Retten på Frederiksberg. Mareridtet slutter her.

Manden, der står bag det bestialske drab af den 24-årige kvinde, er netop dømt for manddrab og usømmelig behandling af lig.

Straffen lyder på anbringelse på psykiatrisk afdeling 'uden længstetid'. Det betyder, at den dømte ikke kan udskrives, før retten ændrer dommen til en behandlingsdom. Retten skal vurdere dommen hvert andet år efter fem års anbringelse.

Manden er ikke mødt op i retten til domsafsigelsen. Men drabsmanden tager imod dommen, kunne hans forsvarer Anders Schønnemann Olesen fortælle i retten på vegne af sin klient.

Erkendte drab

Retten lagde til grund for domsafsigelsen, at manden i sidste uge erkendte at have dræbt sin kæreste ved kvælning i hendes egen bil, hvorefter han kørte bilen med hendes lig ud i vandet ved Amager Strand.

Han blev dog frifundet i et af sagens forhold, hvor manden også var tiltalt for at have taget halsgreb på den 24-årige en halvt år før drabet.

Det skyldes, at han i forbindelse med dette forhold forklarede, at han ikke tog halsgreb på hende, men skubbede hende ned ad trapper, hvilket forsagede behandlingskrævende skader i nakken.

Ifølge mandens forklaring var han besat af kærestens sjæl. Mentalundersøgelser konkluderer, at manden på gerningstidspunktet var og stadig er sindssyg.

Han har siden sin anholdelse været varetægtsfængslet på psykiatrisk afdeling, hvor han nu skal tilbage og afsone sin straf.

En dykker fra Hovedstadens Beredskab var sendt på opgave. Han fandt kvinden liggende i bilen med hovedet mod fodenden på det forreste passagersæde, mens hendes arme og ben lå på førersædet. Foto: Kenneth Meyer

Forhold med vold og skænderier

De to havde et turbulent forhold, der var præget af skænderier. Det fremgår blandt andet af sms-korrespondencer mellem parret op til drabet.

Det var også et skænderi, der 2. januar gik forud for, at parret valgte at mødes i drabsofferets grå Citroën. Her har anklagemyndigheden på vegne af gps-koordinationer kunnet se, at parret er kørt til Lykkebovej i Valby, hvor drabet fandt sted mellem kklokken 22.40 og 23.17.

Herefter skulle den tiltalte have flyttet drabsofferet fra førersædet til passagersædet i den grå Citroën og sat kursen mod Amager Strandpark, hvor han fra en jollerampe kørte bilen med liget ud i vandet.

Tirsdag vidnede drabsofferets tætte veninde i retten. Baseret på fortrolige samtaler i tiden op til drabet gav hun et indblik i et toksisk forhold, hvor drabsmanden holdt den 24-årige kvinde i et jerngreb i søgen efter hjælp. Og hvor hun følte sig nødsaget til at blive for at passe på ham.

