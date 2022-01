Idømt fængsel: Delte nøgenfotos på pigers profiler

En 22-årig er torsdag blevet idømt to år og tre måneders ubetinget fængsel for at have delt nøgenbilleder af unge kvinder.

Den unge mand har i en række tilfælde hacket sig ind på kvindernes profiler på Facebook, Instagram og Snapchat samt deres Apple-id.

På blandt andet Snapchat og i gamle Messenger-tråde har den 22-årige fundet intime billeder og videoer af kvinderne, som han efterfølgende har delt på kvindernes profiler eller på hans egen Snapchat.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

- Det har været en meget omfattende sag med i alt 64 forurettede fra hele landet. Der er ingen tvivl om, at det har været utroligt krænkende for de mange unge kvinder at få delt intimt materiale blandt deres egne venner og familie på den måde, siger anklager Anne Kirstine Jacobsen.

Flere mindreårige

Ifølge anklageskriftet er flere af de forurettede mindreårige piger, og han skulle blandt andet have delt et billede af en 17-årig pige fra hendes Instagram-profil, hvor hendes ansigt er dækket af sæd.

Den 22-årige var desuden tiltalt for at true med at dele de nøgenbilleder, han uberettiget havde skaffet sig adgang til. I et enkelt forhold fremgår det, at han truede en af kvinderne med at offentliggøre hendes fulde navn samt et nøgenbillede hvert femte minut, hvis ikke hun sendte nye billeder.

Skrev til ofres veninder

Hackingen er foregået ved, at den 22-årige har kontaktet ofrenes veninder og bedt dem om at låne koder til musiktjenesten Spotify eller om at sende screenshots af nulstillingskoder, som netop var sendt til dem fra Facebook. På den måde fik han også adgang til venindernes profiler, som han også kunne dele billeder af.

I andre tilfælde har den unge mand kontaktet kærester til kvinderne, som om han var dem, og på den måde måde fik han også kæresterne til at sende nøgenbilleder- og videoer.

Den 22-årige modtog dommen.