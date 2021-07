Idømt fængsel efter vanvidskørsel

En 23-årig mand har mistet kørekortet for bestandigt, ligesom han er idømt to et halvt års fængsel

En 23-årig mand er idømt fængsel for vandvidskørsel.

Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Manden kørte 11. april rundt i en rundkørsel ved Møldrup med en fart på 140 kilometer i timen og en promille på mindst 1,83. Her påkørte han en anden personbil, hvor føreren pådrog sig alvorlige skader i ansigtet.

'Der er tale om et skoleeksempel på den type kørsel, man har ønsket at ramme med hårdere straffe for vanvidskørsel. Jeg er derfor yderst tilfreds med, at retten har idømt en lang fængselsdom og samtidig besluttet at fratage en person, der har skabt stor usikkerhed på vejene for andre trafikanter, retten til at køre bil,' siger anklager Frederik S. W. Rasmussen i pressemeddelelsen.

Sidste sommer besluttede regeringen, at der skulle sættes hårdt ind over for vanvidsbilister.

Ud over fængsel er manden frakendt sit kørekortet for bestandigt for i alt 18 forhold.

Manden udbad sig betænkningstid i forhold til en eventuel anke af dommen.

Ud over vanvidskørsel blev han fundet skyldig i en række andre forhold. Herunder overtrædelse af knivloven, rambuktyveri og trusler. Desuden har han fået konfiskeret to køretøjer.

I alt blev han idømt to et halvt års fængsel.