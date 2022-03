Idømt fængsel: Lavede nøgengymnastik med retarderet

En 34-årig tidligere ansat på et bosted er idømt fire måneders fængsel for blufærdighedskrænkelse af en mentalt retarderet kvinde - hendes mor er chokeret over, at manden blev frifundet for voldtægt

RETTEN I LYNGBY (Ekstra Bladet): En 34-årig tidligere ansat på et bosted for handicappede er onsdag blevet idømt fire måneders ubetinget fængsel for blufærdighedskrænkelse af en mentalt handicappet kvinde. Manden blev frifundet for voldtægt, men frakendt retten til at arbejde i plejefunktioner med sårbare personer i to år.

Den 34-årige mand blev tiltalt for voldtægt, efter to kollegaer 23. juli 2021 tilfældigt så ham sidde på knæ bag kvinden, der lå nøgen og slap henover en gymnastikbold, mens han ifølge dem stødte ind i hende på en seksuel måde.

Der blev desuden fundet billeder af kvindens nøgne bryster, kønsbehåring og nøgne bagdel på den ansattes private telefon.

Kvinden er mentalt på niveau med et barn på halvandet år og dybt afhængig af sine plejere.

Hendes forældre var begge til stede under dagens retsmøde, og moren havde trods sin dybe fortvivlelse overskud til at sætte et par ord på rettens afgørelse:

- Det er en alt for mild dom, kun fire måneder. Vi er magtesløse, sagde hun med tårer i øjnene til Ekstra Bladet.

Afledningsmanøvre

I retten har den 34-årige selv forklaret, at den handicappede kvinde blev udadreagerende og slog ham, efter hun havde været i bad. Impulsivt fik han efter eget udsagn øje på gymnastikbolden og besluttede sig for at bruge den som en afledningsteknik.

Den forklaring kaldte specialanklager ved Nordsjællands Politi Margit Wegge for både konstrueret og utroværdig under sine afsluttende bemærkninger.

Hun fremhævede ligeledes, at kvinden ifølge de centrale vidners forklaringer lå afslappet hen over bolden. Kvinden ville ikke normalt være afslappet i en uvant situation.

- Jeg kan ikke stå her og påstå, at det tidligere har fundet sted, men jeg mener, at det her beviser, at det er noget, der er foregået før, sagde speicalanklageren.

Under episoden kunne ingen af den såkaldte omsorgspersons to kolleger se, hvorvidt han havde bukser på. Dommeren fandt det derfor ikke, at der var ført tilstrækkeligt bevis for, at der havde fundet et samleje og ifølge anklageskriftet voldtægt sted.

'Det perfekte offer'

Dommeren gav dog specianklager Margit Wegge ret i, at den handicappede kvinde er det perfekte offer i og med, at hun ikke er i stand til at sladre.

Den 34-årige virkede nervøs ved retsmødets begyndelse og spildte en hel del vand, da han forsøgte at skænke sig et glas vand. Det skete for øjnene af både forældrene til den handicappede kvinde og tidligere kolleger fra bostedet, der var mødt op for at høre den endelige dom.

Den nu dømte skulle efter planen have fratrådt sin stilling på bostedet, som han havde arbejdet på siden 2008, en måned efter at han altså blev anmeldt for den påståede voldtægt. Herefter fandt man billederne af kvinden på hans mobiltelefon.

Manden har siden drevet sin egen massageklinik, som han senere lukkede ned af økonomiske årsager. Han tog sig betænkningstid med hensyn til anke.

Anklageren ønskede ikke at kommentere sagens udfald.

Den handicappede kvindes bistandsadvokat havde krævet 150.000 kroner i erstatning til hende, men retten nåede frem til, at den 34-årige tidligere plejer skal betale 20.000 kroner til hende. Han skal også betale sagens omkostninger.