Idømt fængsel og udvisning: Skyldig i psykisk vold og voldtægt

Over en periode på flere måneder har en 56-årig mand udsat en 50-årig kvinde for voldtægt, psykisk vold, vold og trusler.

Det blev i forrige uge slået fast, da han blev stillet for en dommer ved Retten i Helsingør, hvor han blev fundet skyldig i forholdene.

Forholdene blev begået i Nivå i flere måneder frem til juli 2022, og den 56-årige mand er blevet idømt 3,5 års fængsel og udvisning af Danmark for bestandigt.

Det oplyser Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Ankede på stedet

Manden har haft lovligt ophold i Danmark de sidste 18 år, men bliver efter sin afsoning udvist af Danmark.

Han var på tidspunktet for voldsudøvelsen i et forhold med den 50-årige kvinde, og ifølge retten havde han styret og bestemt, hvad kvinden måtte, kontrolleret og kigget i hendes telefon og nægtet hende kontakt med hendes familiemedlemmer.

Han er også fundet skyldig i flere gange af have slået og truet kvinden.

'Manden blev i samme sag også kendt skyldig i voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje med et barn under 12 år samt blufærdighedskrænkelse begået mod samme barn,' skriver politikredsen i pressemeddelelsen.

Manden ankede dommen på stedet.

'En vigtig dom'

Advokaturchef hos Anklagemyndigheden ved Nordsjællands Politi Randi Tvile udtaler i pressemeddelelsen, at psykisk vold stadig er et forholdsvist nyt sagsområde i strafferetsplejen.

'Derfor er en dom som denne vigtig dels for at skabe præcedens for fremtidige sager, dels fordi den viser, at det nytter at anmelde det, hvis man er udsat for psykisk vold,' udtaler hun.

Politiet linker i pressemeddelelsen til en liste over, hvem man kan kontakte, hvis man er i tvivl om, hvorvidt man er udsat for psykisk vold, eller hvis man har brug for rådgivning.