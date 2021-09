Idømt forvaring for lægedrab: Nu begynder ankesag

I februar blev 56-årige Timo Juutilainen Nellemose fundet skyldig i drabet på den 58-årige læge Charlotte Asperud i Byretten i Helsingør.

Han var brudt ind i hendes hus natten til 30. april 2019, og med 19-20 slag i hovedet med et koben blev hun slået ihjel.

Han blev idømt forvaring og valgte efter betænkningstid at anke straffen til landsretten. Tirsdag begynder ankesagen i Østre Landsret, og det forventes, at der afsiges dom samme dag.

Havde været i kontakt før

Under retssagen i byretten kom det frem, at offer og gerningsmand kort var i kontakt i 2014, da Timo Nellemose blev indlagt efter en trafikulykke. Her var Charlotte Asperud læge på akutmodtagelsen.

Da han ifølge journalen fremstod paranoid, psykotisk og aggressiv, fik han en sprøjte morfin, hvorefter han blev tvangsindlagt, tvangsmedicineret og fastspændt på en lukket psykiatrisk afdeling, som han blev udskrevet fra dagen efter.

Timo Nellemose udtalte sig således om det i retten:

- Det var et kafkask overgreb på et menneske. Man tror, at man er ved at blive udskrevet, og så får man en sprøjte i låret og vågner op på en lukket afdeling og er spændt fast.

Vil have 13 års fængsel

Da der blev afsagt dom i byretten i februar, var det et enigt nævningeting, der idømte ham forvaring. Retsformanden udtalte ved domsafsigelsen, at retten blandt andet havde lagt vægt på oplysninger fra mentalundersøgelser, men også det, der var kommet frem under retssagen i form af af mails, dokumenter og udtalelser.

Timo Nellemoses forsvarer Karoline Normann fortæller til Ekstra Bladet, at hun vil nedlægge påstand om ikke mere end 13 års fængsel, ligesom hun gjorde i byretten.