Idømt livstid for tre drab

ØSTRE LANDSRET: James Schmidt idømmes livstid for tre drab på pensionister på Østerbro i København.

Det har retten netop afgjort. Voteringen for straffen tog mindre end et kvarter, og der var ingen nævneværdig reaktion at spore hos den nu dømte James Schmidt.

Forinden havde senioranklager Sidsel Klixbüll indledt sin procedure for straffen med at kræve den 28-årige dømte seriemorder idømt netop lovens strengeste straf.

Kendt skyldig i seriemord

- Det er ikke bare almindelige drab. Der er tale om rovmord. Rovmord på ældre mennesker. Det er fuldstændig meningsløse, kyniske og brutale drab, han har foretaget sig. Med det er min påstand, at han skal straffes med fængsel på livstid, sagde hun.

- Livstid er en retfærdig konsekvens, når man har begået så alvorlige forbrydelser, sagde hun videre og tilføjede, at livstidsstraf ikke kun handler om retfærdighed.

- Det handler også om forebyggelse. At han ikke går ud og begår det samme, når han bliver løsladt. Og den risiko er overhængende, sagde anklageren.

James Schmidt er dømt for tre drab. Privatfoto

Den tiltaltes forsvarer Rolf Gregersen erkendte, at 'det var op ad bakke' at argumentere for andet end livstid, fordi det er retspraksis for flere drab, men at hver sag skulle vurderes for sig selv.

Han nedlagde påstand om en straf på 16 års fængsel.

- Hvis han idømmes straf på livstid, vil det være en fuldstændig uoverskuelig situation. Det stimulerer næppe, at han forbedrer sig, sagde forsvareren.

- Er James nu også en farlig person, når han er 44 år, eller kan vi nøjes med at sige, at det er nok, at han får den længst mulige tidsbestemte straf på 16 år, spurgte forsvareren.

Inden sin strafprocedure havde anklageren læst konklusionen af mentalundersøgelsen af James Schmidt højt.

Her fremgår det, at han findes umoden, overfladisk, tilbøjelighed til at være selvovervurderende og med fokus på egne behov.

Han beskrives som svært afvigende og med gennemgribende psykopatiske træk og med meget høj risiko for at begå ny personfarlig kriminalitet.

Han er også beskrevet med grænseoverskridende og krænkende adfærd af seksuel karakter over for piger, uden empati og uden evne til at indleve sig i andres følelser

-Når man får livstid, kan man først søge om prøveløsladelse efter 12 år. Men det kræver, at hensynet til retsfølelsen ikke taler imod, og at man vurderer, at der ikke er risiko for, at han vil begå ny kriminalitet.

- I forhold til retsfølelseshensyn vil tage mange, mange år, når man har tre menneskeliv på sin amvittighed. Måske kommer det aldrig på tale, sagde anklageren.

