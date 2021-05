Idømt livstid sammen: Nu er der iskold luft

Stefan Danielsen og Søren Elo Pedersen startede som 'sjælevenner'. Nu er der kold luft mellem dem. Ekstra Bladet har skrevet med begge de tiltalte, der har anket deres domme for to drab i forening

De er fælles om at kæmpe imod en dom på livstid for to brutale drab på ældre mænd på Vestsjælland, som byretten mener, at de har begået i forening.

Men her slutter samhørigheden tilsyneladende også mellem Stefan Danielsen og Søren Elo Pedersen, der begge har anket deres dom for drabene på 68-årige Kiehn Georg Andersen, Ruds Vedby, og 80-årige Poul Frank Jørgensen, Vemmelev, 20.