Efter at have købt våben af en PET-agent er en 24-årig mand i dag ved Retten på Frederiksberg blevet idømt ti års fængsel og udvisning fra Danmark for at ville begå et terrorangreb

Krypterede beskeder om at ville dræbe vantro, køb af en pistol med to magasiner med ammunition og en troskabsed til Islamisk Stat foran et IS-flag.

Det er en del af den bevisbyrde, der i dag har ført til ti års fængsel for en 24-årig mand. Derudover får han frataget sit danske statsborgerskab og udvises fra Danmark.

Dommen falder ved Retten på Frederiksberg.

Anklagemyndighedens Marie Petersen gik efter en straf på 12 års fængsel, fratagelse af statsborgerskab og udvisning fra Danmark. Forsvarer Rolf Gregersen sigtede efter syv-otte års fængsel for sin klient, efter at den 24-årige var blevet kendt skyldig.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Idømt ti års fængsel: Ville dræbe vantro med pistol

Ikke muligt at fastslå hvor

Det har ikke været muligt for retten at fastslå, hvor terrorangrebet skulle have fundet sted, eller om det skulle være i Danmark eller udlandet.

Da retten tog stilling til skyldspørgsmålet, blev der blandt andet lagt vægt på den 24-åriges søgehistorik, hvor han efter at have søgt på emner, der omhandler våben, havde søgt på 'Distortion 2020'.

Retten fastslog, at den 24-årige mand var radikaliseret, og i løbet af retssagen kom det frem, at han havde svoret troskab til Islamisk Stat og havde store mængder IS-materiale på sin computer og telefon.

Beskeder til PET-agent

Den 24-årige mand havde op til sin anholdelse korresponderet med to profiler på den krypterede beskedtjeneste 'Signal', der viste sig at være PET-styrede.

Her havde han skrevet beskeder som: - Jeg kender mange kuffar (vantro, red.), som jeg har lyst til at skyde.

En anden besked lyder: - Jeg vil bruge Glock'en, når politiet kommer. AK'en er til det første angreb.

Sammen med en lang række andre beskeder, angiver denne korrespondance ifølge retten den 24-åriges hensigt, da han 30. april 2020 købte en pistol af mærket Glock, hvorefter han blev anholdt.

Den 24-årige oplyser via sin advokat, at han anker sagen.