Igen: Ældre kvinde svindlet af falsk bankmand

Atter er en ældre medborger blevet udsat for den nyeste form for svindel, hvor gerne kvinder, der oppe i alderen, bliver mål for kyniske bedragere.

Det er langt fra første gang. Ekstra Bladet har tidligere talt med Herdis, der også har været udsat for denne form for svindel.

For godt en uge siden, oplyste Midt- og Vestsjællands Politi, hvordan man havde modtaget flere anmeldelser i lignende sager.

Den nye sag er fra Nordsjællands Politi, der i deres døgnrapport oplyser, at man torsdag aften omkring kl. 20.20 modtog en anmeldelse fra Nærum.

Her fortalte en kvinde, hvordan hun dagen før telefonisk var blevet kontaktet af en person, der udgav sig for at være fra kvindens bank

Omtalte person meddelte, at kvindens konto var blevet hacket, og at én fra banken derfor ville komme forbi og hente kvindens dankort.

Dukkede op hos kvinde

En mand dukkede efterfølgende op hos kvinden og fik udleveret kvindens dankort. Herefter blev der hævet et beløb i kontanter fra kvindens konto.

Manden, som dukkede op på adressen beskrives som mørkhåret, udenlandsk af udseende. Han talte med accent.

Politiet har indenfor den seneste tid advaret imod svindel og en ny undersøgelse har blotlagt lidt af fænomenet 'ældresnyd'

Nordsjællands politi gør i deres døgnrapport opmærksomme på, at banker ikke benytter sig af sådanne fremgangsmåder.

'Er man i tvivl om, hvorvidt en person reelt er ansat i den oplyste virksomhed, kan man bede om personens navn og derefter ringe til det specifikke ansættelsessted for at få dette be- eller afkræftet.

Her er det vigtigt, at man som borger selv finder hovedtelefonnummeret til den pågældende virksomhed og ikke ringer tilbage til det nummer, som personen ringer fra eller oplyser'.

Sådan skriver Nordsjællands Politi i pressemeddelelsen.