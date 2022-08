Igen: Falske bankfolk på spil i jysk by

Østjyllands Politi har igen modtaget anmeldelser fra ældre kvinder i Randers, der var blevet kontaktet af mænd, der havde udgivet sig fra at være fra banken, skriver politiet i deres døgnrapport.

Det skete torsdag, og denne gang var det en 82-årig kvinde fra Randers NV og en 97-årig kvinde fra Randers C, der var blevet narret til at udlevere pinkode og dankort. I modsætning til dagen før, hvor tre kvinder blev kontaktet, lykkedes det denne gang mændene at nå at hæve flere tusinde kroner på kvindernes kreditkort.

Ekstra Bladet har tidligere talt med Herdis, der også har været udsat for denne form for svindel. Politiet har også forklaret, at gerningsmændene målrettet går efter de ældre.



Fremgangsmåden er den samme hver gang.

En mand ringer til en ældre kvinde og udgiver sig for at være fra banken og fortæller, at nogen har forsøgt at svindle med hendes konto. Hun skal derfor have et nyt dankort, og hvis hun giver ham pinkoden, så kan hun bare bruge den samme til det nye kort. Han vil så sende en medarbejder hen for at hente det gamle kort. Kort efter dukker en ”bankmedarbejder” op og henter kvindens kort.



Østjyllands Politi formoder, at der er tale om de samme gerningsmænd, der har været på spil både onsdag og torsdag, og sagen efterforskes nu nærmere.



Politiet opfordrer på det kraftigste til, at man aldrig udleverer sin pinkode eller sit dankort til nogen. Din bank vil aldrig bede om din kode eller tage ud på din bopæl for at hente et kreditkort.

