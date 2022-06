Igen: Politiet advarer imod tricktyv

I Syd- og Sønderjyllands Politikreds er svindlere på spil, der udgiver sig for at være fra politiet

Ældre medborgere er for tiden mål for en forskellige former for forsøg på svindel. Oftest har der været tale om svindlere, der udgav sig for at være fra banken, og på den måde forsøger at franarre ofrene bankdata og eventuelt NemId.

Nu advarer Syd- og Sønderjyllands Politi imod en svindler, der udgiver sig for at være fra politiet, skriver følgende politikreds i en pressemeddelelse:

- Vi vil gerne opfordre til, at man straks kontakter os, hvis man bliver kontaktet af denne tricktyv siger politikommissær Dennis Holst i pressmeddelelsen.

I pressemeddelelsen beskrives det, hvordan en ældre kvinde i Haderslev mandag blev ringet op af manden, der påstod at være fra politiet.

Manden fortalte kvinden, at der var tyve på spil og bad hende samle alle værdier, så ville han komme og afhente dem og tage vare på dem. Ved 21-tiden dukkede manden op på kvindens bopæl i Haderslev og tog alle hendes værdier og kreditkort med sig.



Gerningsmanden beskrives som en mand af dansk udseende, 20-25 år og 175-180 cm høj, spinkel af bygning. Han talte dansk og var iført kasket, sort regnjakke og mørke bukser.



Tirsdag forsøgte en indtil videre ukendt person på samme facon at få udleveret effekter fra en anden ældre borger i Haderslev. I dette tilfælde blev det ved forsøget, da det ikke lykkedes tricktyven at snyde den forurettede.



Det lykkedes dog senere på tirsdagen. Klokken 18 franarrede en tricktyv en borger på Øster Vedsted Vej i Ribe værdier med samme fremgangsmåde. Her beskrives gerningsmanden lidt ældre, omkring 30-40 år.



- Vi kontakter ikke borgere på denne måde og vil gerne opfordre borgerne til ikke at udlevere effekter, men i stedet kontakte os på 114, så tager vi os af sagen, siger politikommissær Dennis Holst, der opfordrer eventuelle vidner til at kontakte politiet.