Ikke første gang: Alvorlig ulykke i Tivoli Friheden

Torsdag er der sket en ulykke i rutsjebanen Cobraen i Tivoli Friheden.

En af vognene i forlystelsen har revet sig løs, og flere gæster er angiveligt kommet til skade.

Ifølge TV 2 Østjylland mener brandvæsenet, at der er tale om en alvorlig ulykke.

Ulykke i 2008

I 2008 blev fire unge mennesker kvæstet i samme rutsjebane, da en vogn rev sig løs.

Cobraen efter ulykken i 2008. Foto: Ole Frederiksen/Polfoto

I forbindelse med ulykken i 2008 beklagede direktør Henrik Olesen og sagde, at ulykken overgik parkens 'værste mareridt'.

- Det er et andet vogntog end dengang, men vi er i gang med at undersøge rutsjebanen. Vi ved ikke, hvad der præcis er sket, men det skal vi selvfølgelig undersøge, siger Henrik Olesen til Ekstra Bladet torsdag eftermiddag.

Han mener, at det er for tidligt at vurdere, om man skal tage Cobraen ud af drift.

Cobraen i 2008. Foto: Ole Frederiksen/Polfoto

Alle er sendt ud

Thomas Bilet befandt sig torsdag eftermiddag i Tivoli Friheden i Aarhus. Han så ikke selv, da ulykken skete, men fik pludselig besked på at forlade parken.

- Vi er allesammen blevet sendt ud, fortæller han.

Som følge af ulykken holder Tivoli Friheden lukket resten af dagen.

- Vi fik at vide, at der var sket et uheld i Cobraen. Der er kommet flere ambulancer, lægebiler og noget politi, siger Thomas Bilet.

Han fortæller, at de stod i kø for at komme ud, men at stemningen var stille og rolig.