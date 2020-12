Ikke mistænkeligt dødsfald: Mand løsladt igen

Politiet vurderer ikke, at der ligger forbrydelse bag, at mand døde i Københavns Sydhavn

Fredag blev en mand anholdt i forbindelse med et dødsfald i den Københavnske Sydhavn.

Men manden er nu løsladt igen, oplyser politiet.

- Vi har klarlagt forløbet, og det viser sig, der ikke er tale om mistænkeligt dødsfald, og derfor er manden løsladt, fortæller Brian Belling, efterforskningsleder, Københavns Politi.

Han fortæller, at der var nogle omstændigheder, der gjorde, at man i første omgang anholdt den 31-årige.

- Ham, som vi finder død, kommer fra en lejlighed, og her var den anholdte tilstede, fortæller Belling.

Han ønsker ikke kommentere sagen yderligere.

Knivstikkeri i København: Mand anholdt

I første omgang lød meldingen på, at der var tale om knivstik, da politiet fredag blev kaldt ud til P. Knudsens Gade. Her havde et vidne set en blodig mand løbe rundt på gaden. Manden var alvorligt kvæstet af knivstik og døde kort efter af sine sår.

Men politiet vurderer nu, at der ikke ligger en forbrydelse bag og at man betragter sagen som opklaret.