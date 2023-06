Ikke plads på institution: 17-årig dreng bag tremmer

En ung mand på 17 år måtte lørdag formiddag affinde sig med, at han skulle i voksenarrest i Vestre Fængsel, da der ikke var plads til ham på en sikret ungdomsinstitution.

Grundlovsforhøret fandt sted i Københavns Dommervagt, hvor han blev fremstillet som den tredje sigtede i en sag om grov vold.

Episoden udspillede sig den 11. maj på Christianshavn, hvor de tre unge mænd ifølge sigtelsen skulle have overfaldet, slået og sparket en mand flere gange i hovedet og maven.

Manden slap uden alvorlige skader, fremgik det.

Den spinkle, unge fyr nægtede sig skyldig, ligesom de to øvrige, der tidligere blev fremstillet og nu sidder varetægtsfængslet. Under oplæsningen af hans sigtelse fremgik alderen på medgerningsmændene ikke.

Til stede i retten var også en repræsentant fra de sociale myndigheder og den sigtedes kontaktpersoner. De kunne oplyse, at drengen er anbragt på et bosted.

Da drengen er under 18 advokerede hans forsvarer for, at han skulle gå fri, da de sociale myndigheder kunne oplyse retten om, at der for nuværende ikke var plads til, at han kunne varetægtsfængsles på en sikret ungdomsinstitution.

En begæring, som ikke blev imødekommet af retsformanden, der fandt begrundet mistanke for, at drengen på fri fod kunne ødelægge den videre efterforskningen blandt andet ved at påvirke offeret.

På det grundlag lød kendelsen altså, at drengen skulle varetægtsfængsles i Vestre Landsret, indtil der bliver fundet en plads på en ungdomsinstitution.

Alle tre sigtede er varetægtsfængslede indtil 12. juni.