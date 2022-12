Ikke set værre i 78 år: - Det er uacceptabelt

Landet over ser man, at fængsler og arrester er fyldt til bristepunktet. I Viborg arrest har man været nødt til at inddrage mødelokalet, så de indsatte ikke kunne få deres krav på besøg opfyldt

I Viborg Arrest har man været nødt til at inddrage mødelokalet med det resultat, at de indsatte ikke kunne få deres krav på besøg opfyldt. Sagen er nu meldt til Ombudsmanden

Kæmper du med at få erstatning fra staten efter en fejlagtig varetægtsfængsling, kan du skrive til journalisten her: azk@eb.dk.

Landets fængsler og arresthuse er fyldte til bristepunktet.

Det er blandt andet tilfældet i Viborg Arrest, hvor man i forrige uge var nødt til at inddrage mødelokalet og dermed midlertidigt suspendere besøgsmuligheden for de indsatte - primært varetægtsfængslede.

Det er langtfra første gang, at det sker, og derfor har en advokat nu meldt sagen til Ombudsmanden.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Viborg Arrest har 26 pladser og huser overvejende varetægtsfængslede indsatte. Foto: Ernst van Norde

Fuldstændig uacceptabelt

Telefonen blev senest rødglødende for forsvarsadvokat Jan Schneider, da han i begyndelsen af december pludselig modtog et hav af opkald fra klienter, som ikke kunne få besøg i Viborg Arrest.

Annonce:

- Man har i en periode placeret en arrestant i det ene besøgslokale, man har herinde, med det resultat, at de indsatte ikke har kunnet få det ugentlige besøg fra familien, som de har krav på. Det er altså mennesker, der sidder varetægtsfængslet. De er berøvet friheden uden dom, skal man være opmærksom på.

- De har i forvejen kun ret til ét besøg om ugen, så det er voldsomt indgribende over for de folk, der er udsat for det her, siger Jan Schneider til Ekstra Bladet.

Han understreger, at hans klienter har været dybt frustrerede over ikke at kunne få besøg.

- Man kan ikke byde dem det, og man kan heller ikke byde personalet det. Hvis det var et helt enkeltstående tilfælde, kunne jeg måske forstå det, men at det er helt systematisk, at det foregår - at man kører med overbelægning - og det er uacceptabelt, lyder det skarpt fra advokaten.

Fængsler for et godt ord

Ifølge advokat Jan Schneider skyldes problemerne med fyldte arresthuse, at Danmark har 'noget nær verdensrekord i varetægtsfængslinger', som han sarkastisk udtrykker det.

Annonce:

- Vi kan se, at man holder rigtig mange varetægtsfængslede på et relativt spinkelt grundlag. Rigtig mange mennesker bliver frifundet i sidste ende og får store erstatninger udbetalt.

Folketingets Ombudsmand bekræfter over Ekstra Bladet, at sagen ligger til behandling på tilsynskontoret.

Retssystemet er ikke kun overbelastet i fængslerne. Ekstra Bladet har ligeledes sat fokus på de absurde ventetider, der hersker ved domstolene.