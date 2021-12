Ild i kælder: Lang strækning spærret

OPDATERING: Københavns Politi har på Twitter 20.37 meddelt, at der igen er åbent for trafik på Amagerbrogade. Der var ild i en tørretumbler.

Der er torsdag aften spærret på en af Amagers største og mest befærde veje, Amagerbrogade, fordi der er ild i en kælder.

Det skriver Københavns Politi på Twitter.

I tweetet skriver politikredsen, at afspærringen er ved Oxford Allé og 100 meter i begge retninger af Amagerbrogade, og at der vil blive meldt ud, så snart der åbnes for trafikken.

Politi og brandvæsen arbejder på stedet.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Københavns Politi.

Opdateres...