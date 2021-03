Ild i tog: Passagerer evakueret

Mandag gik der ild i et metro-tog ved Amagerbro Station, og alle passagerer blev evakueret

En brand udbrød mandag formiddag i et metro-tog ved Amagerbro Station, og både politi og beredskab rykkede ud til stedet.

- Der står sort røg ud fra en udluftningskanal i toget, fortalte vagtchef ved Københavns Politi Henrik Svejstrup til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Foto: Anthon Unger

Klokken 11.51 oplyser Hovedstadens Beredskab på Twitter, at branden nu er slukket.

'Stationen er røgfri, og skadestedet er overdraget Metroselskabet og politiet,' skriver de.

Artiklen fortsætter efter tweetet ...

Passagerer evakueret

Som følge af branden blev alle passagerer evakueret fra toget. To personer bliver tjekket for røgforgiftning. Der er tale om to ansatte på toget, fortalte politiet til Ekstra Bladet.

Det vides endnu ikke, hvordan branden er brudt ud.

- Brandvæsenet arbejder lige nu på stedet for at finde ud af det, fortalte vagtchef Henrik Svejstrup.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Foto: Anthon Unger

Politiet spærrer alle ind- og udgange til og fra metrostationen, og alle M1 og M2 metro-tog holder i øjeblikket stille som følge af branden.

Det vides endnu ikke, hvornår togene forventes at køre igen.