Ild i transformerstation: Luk døre og vinduer

Der var ild i en transformerstation på Frederiksberg - brandvæsnet opfordrede folk i området til at lukke døre og vinduer

Opdateret 21.10: Københavns Politi oplyser, at branden er slukket, og at røgen er væk

Klokken 19.09 modtog Københavns Politi en anmeldelse om, at der er gået ild i en transformerstation på Kronprinsesse Sofies Vej 30 på Frederiksberg.

Brandvæsenet er på stedet, hvor de arbejder på at slukke branden. El-selskabet Radius er også på stedet.

- Vi frygter ikke en strømafbrydelse, og hvis der kommer en, er den kortvarig, siger Henrik Svejstrup, vagtchef i Københavns Politi.

Han opfordrer dog folk, der bor i området til at lukke døre og vinduer.

- Der er noget røgudvikling, og det er jo ikke så sundt. Så brandvæsenet anbefaler dem, der bor tæt på at lukke døre og vinduer, indtil røgen er drevet over, siger han og fortæller, at der ikke er tale om en stor brand.

En transformerstation er et anlæg i elnettet, der gør, at elektriciteten kan dirigeres sikkert fra indgående til udgående ledninger.