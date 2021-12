Ild spreder sig i rækkehus

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Der er lørdag eftermiddag kraftig røgudvikling fra en brand i et rækkehus på Lucernevej i Rødovre.

Der skriver Hovedstadens Beredskab på Twitter.

Beredskabet melder om begyndende røg- og brandspredning til nabohuse.

Ingen er kommet til skade ved branden, og der arbejdes nu på at begrænse og slukke branden.

- Vi har en brand, der stadig er aktiv, og som vi er ude ved lige nu. To huse påvirket er af branden, og der arbejdes nu på, at der ikke sker yderligere brandspredning, fortæller Kristian Levy, der er operationschef ved Hovedstadens Beredskab, til Ekstra Bladet.

Operationschefen oplyser desuden, at arbejdet med at begrænse ilden ser ud til at virke.

I den seneste melding fra Hovedstadens Beredskab på Twitter klokken 14.31 er branden under kontrol.