Ildkamp med danske militærfolk: 'Skyd ikke, skyd ikke'

Nigeriansk familiefar forklarer i retten, at han i panik sprang i havet sidste efterår, da hans båd var under 'tung beskydning' i ildkamp mod danske soldater i Guineabugten

KØBENHAVNS BYRET: - Jeg sprang i vandet, da vi kom under tung beskydning og så en båd komme hen imod os. Jeg tænkte, at de måske kunne redde os. Det var en forfærdelig situation.

Det var en af den tiltalte nigerianer Luckys nedslagspunkter i hans udlægning af ni pirateri-mistænkte nigerianeres voldsomme søslag mod danske soldater tilbage i november 2021, som han mandag gav retten og en større forsamling af journalister indblik i.

- Der var en, der sagde, at de ville slå os ihjel. Men vi vidste ikke, hvorfor de skød på os, sagde Lucky.

Dramaet blev foldet ud på førstedagen af straffesagen i den særlige 'pirat-sag'.

Den 39-årige pirateri-mistænkte mand er tiltalt for at have udsat danske soldater for en helbredsmæssig risiko og regulær livsfare under hans og op til otte andre mænds ildkamp mod en dansk militærhelikopter i Guineabugten ud for den afrikanske vestkyst 24. november sidste år omkring klokken 19.

Den danske fregat Esbern Snare blev i november 2021 sendt mod Guineabugten ud for den vestafrikanske kyst. Her foregår en stor del af verdens piratangreb. En måned efter udsendelsen kom fregatten i ildkamp. Foto: Lars Magne Hovtun/Ritzau Scanpix

Det skal være sket i forbindelse med fregatten Esbern Snares mission for at afværge og bekæmpe piratangreb mod fragtskibe i det sørøveri-plagede farvand.

Lucky mistænkt som pirat: Da jeg vågnede, havde de skåret mit ben af

Lucky var den dag sammen med otte andre mænd i skiff-motorbåden, fordi han kunne få en tjans med at aflevere dunke med stjålet dieselolie på et tankskib i Guineabugten.

Kunne tjene 50.000

Det skulle foregå til søs, så de kunne eskortere skibet ind til en flodmunding uden at støde ind i den nigerianske sikkerhedsstyrke.

- Men vi tog tilbage, fordi vi ikke fandt olietankeren, forklarer manden, som fortæller, at han kunne tjene 'big money' svarende til 50.000 kroner, hvis handlen var gået igennem.

- Det er mange penge. Skulle du kun have dem for at pumpe olie, spurgte anklageren.

- Ja.

Lucky bekræfter, at de før afgang havde rifler og ammunition, så de kunne forsvare sig mod lokale sikkerhedsfolk langs kysten. Om våbnene var med i båden, husker han ikke.

- Er de så farlige, at du ville bruge våben mod dem, spurgte anklageren.

- Det ved jeg ikke, sagde manden, som fastslog, at han ikke havde våben og ikke affyrede skud.

'Gud hjælpe os'

Lucky forklarede, at han først så den udenlandske helikopter flyve omkring om eftermiddagen. Han og de andre besluttede at sejle mod land. Senere efter mørkets frembrud vendte helikopteren tilbage. Der var ingen radio om bord, så han hørte ingen advarsler fra de danske militærfolk.

- Der var et rødt lys, og pludselig begyndte de at skyde mod os. Det var fra helikopteren, og det var dem, som kom til stedet og skød først mod os, siger manden, som ikke opfattede, at der blev affyret varselsskud.

Lucky fortæller, at nigerianerne kastede brændstoffet over bord for at kunne komme hurtigt væk, og at han derefter i panik forsøgte at gemme sig.

- Jeg hørte en råbe 'skyd ikke, skyd ikke' og 'gud hjælpe os', og så blokerede de os og skød rigtig meget. Jeg kunne ikke holde det ud, så jeg ville springe over bord. Før det så jeg en anden mindre båd, som måske kunne redde os. Beskydningen var så tung, at jeg sprang ud, lyder hans forklaring.

Fem påståede pirater blev dræbt i sidste efterårs voldsomme skudepisode omkring det danske krigsskib Espern Snare, som også benyttede sig af den her type Rib-både. En nu 39-årig mand er eneste tiltalte i sagen. Han er en af fire overlevende. Foto: Forsvaret

Den ranke et-benede mand blev lemlæstet under konfrontationen. Ikke af skud, men fordi en af skiff-bådens propeller skar sig ind i hans ene ben, da han sprang i havet under ildkampen.

Såret ben hang i huden

Luckys alvorligt kvæstede venstre underben blev senere bortamputeret.

- Jeg kunne ikke svømme på grund af mit ben, som blev holdt sammen af hud. Jeg råbte om hjælp, og de sagde, jeg skulle holde fast i båden. Jeg skreg 'mit ben, mit ben', mens de ville lægge mig i håndjern, fortæller Lucky, som derefter fik akut behandling på fregatten Esbern Snare.

Lucky vurderer, at ildkampen ikke skete i internationalt farvand.

Han forklarer, at han før sin anholdelse arbejdede løst med salg og raffinaderi i oliebranchen. Hans opgave var at pumpe brændstof over i træbåde.

Han er født, opvokset og bosat i Nigeria, hvor han er gift og har to børn.

Resten af dagen vil retten gennemgå video-optagelser af hændelsen bag lukkede døre.