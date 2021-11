Ildsjæle skal hjælpe nabolag mod indbrud - over 400 har meldt sig

Flere end 400 mennesker har erklæret sig villige til at gøre en ekstra indsats for at forebygge indbrud i deres lokalområde.

De har meldt sig som såkaldte Nabovenner og skal styrke samarbejdet og sammenholdet blandt borgere, der har tilmeldt sig Nabohjælp.

Over hele landet har i alt 477 personer meldt sig siden 1. september, oplyser Nabohjælp, som er et samarbejde mellem Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden.

Forventningen var at kunne runde 400 venner i løbet af et år, fortæller Sarah Risbøl Jacobsen, der er kommunikationskonsulent i Nabohjælp.

- Vi er blevet blæst bagover af alle de ildsjæle, som har tid, lyst og energi til at gøre en forskel for deres nabolag, udtaler hun i en pressemeddelelse.

En af de vigtigste opgaver for nabovennerne er at få folk til at reagere, når der har været et indbrud i nabolaget. For at undgå at det sker igen, skal folk gå flere ture, være mere synlige og mere opmærksomme.

Hver naboven får en profil i en Nabohjælps app. Herfra kan de kommunikere med de tilmeldte nabohjælpere. Men i det hele taget er det forventningen, at de vil være opsøgende.

- Mange oplever det som grænseoverskridende og påtrængende at spørge naboerne, om de vil være med i Nabohjælp. Men rollen som Naboven gør det legitimt at banke på døren og tage snakken, og dermed vil vi få et langt stærke Nabohjælp, end vi har i dag, siger Sarah Risbøl Jacobsen.

Flere end 200.000 borgere har tilmeldt sig Nabohjælp. De nye Nabovenner findes i alle landsdele. Således er der i Nordjylland 41, i Sydjylland har 62 meldt sig, og i Nordsjælland er tallet indtil videre 69, oplyser Nabohjælp. I København er der foreløbigt 22 venner.

Sidste år blev der anmeldt 17.529 indbrud, har Det Kriminalpræventive Råd tidligere oplyst. Det var et fald i forhold til tidligere, hvilket nok til dels skyldes, at flere var hjemme på grund af corona.