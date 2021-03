Illegal cigaretfabrik afsløret i Danmark

Politiet fandt produktionsudstyr og ca. 11 millioner cigaretter under en ransagning af en illegal cigaretfabrik

Tirsdag aften slog politiet til på en landejendom i Vamdrup ved Kolding, og her gjorde politiet et bemærkelsesværdigt fund.

Landejendommen var omdannet til cigaretfabrik, og Særlig Efterforskning Vest, der stod for ransagningen, fandt både professionelt produktionsudstyr og cirka 11 millioner illegale cigaretter.

- Det er vores opfattelse, at de anholdte gennem en længere periode har produceret adskillige millioner cigaretter på stedet, siger vicepolitiinspektør ved Særlig Efterforskning Vest, Morten Vegger, i en pressemeddelese.



Politiet oplyser, at efterforskningen er foretaget i samarbejde med Europol og flere udenlandske politimyndigheder.



Politiet anholdt 13 mænd i alderen 32-70 år under aktionen.

Mændene er fra henholdsvis fra Polen og Ukraine. De er alle sigtet for groft smugleri, da man formoder, at de har indsmuglet råtobak til produktionen af de millionvis ulovlige cigaretter.



De 13 mænd bliver fremstillet i grundlovsforhør klokken 12.00 i Retten i Kolding.