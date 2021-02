ILVA idømt stor bøde

Møbelkæden er dømt for at opbevare data om tusindvis af kunder

Den landsdækkende møbelkæde ILVA er fredag blevet idømt en bøde på 100.000 kroner for at opbevare data på en lang række kæder i strid med GDPR-reglerne.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Dommen kommer som foreløbig afslutning på den første større sag af sin slags, som omhandler brud på GDPR-reglerne, der trådte i kraft 25. maj 2018.

Ifølge dommen har ILVA imod loven opbevaret data på mindst 350.000 kunder i form af navne, adresser, telefonnumre, e-mails og købshistorik. Ifølge dommen havde de ikke noget grundlag for at opbevare oplysningerne, og der lå ikke nogen frister og procedurer for sletning af oplysningerne, som reglerne ellers kræver.

ILVA er i dommen dog sluppet relativt billigt, da Datatilsynet, som anmeldte sagen til politiet, havde lagt op til en bødestraf på halvanden million kroner. Politiet oplyser, at ILVA er dømt for uagtsomhed, og altså ikke at de skulle have haft til hensigt at bryde reglerne.

Derfor overvejer anklagemyndigheden nu at anke dommen.

- Dette er den første sag mod en virksomhed, hvor vi har skullet fastsætte bødeniveauet efter de skærpede EU-regler om udmåling. Udgangspunktet for os har været Datatilsynets bødemodel, der blandt andet er baseret på koncernens omsætning. Vi har noteret os, at byretten har vurderet, at bøden skulle være meget lavere, og det får os da til at overveje, om sagen skal prøves ved Vestre Landsret, siger specialanklager ved Østjyllands Politi Jan Østergaard i pressemeddelelsen.

Ligesom anklagemyndigheden overvejer ILVA at anke sagen til landsretten.