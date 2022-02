Imponeret politichef: Danskere fra hele landet ringer om Mia

Mia Skadhauge Stevn blev dræbt efter en bytur i Jomfru Ane Gade i Aalborg. Få overblikket over hele sagen her.

Drabet på Mia Skadhauge Stevn har indtil videre fået op til 500 mennesker fra forskellige dele af Danmark til at kontakte politiet med iagttagelser, tip og vidneudsagn

Nordjyllands Politi har indtil videre modtaget op til 500 særskilte henvendelser fra den danske befolkning i sagen om drabet på Mia Skadhauge Stevn efter den 22-årige kvindes bytur forrige søndag i Jomfru Ane Gade i Aalborg.

Det oplyser Frank Olsen, vicepolitiinspektør i Nordjyllands Politi, og den store bevågenhed imponerer lederen af den komplicerede drabsefterforskning.

- Det er rigtig mange henvendelser, og de kommer fra hele landet. Også om den sorte Golf, som vi har efterspurgt oplysninger om, og de vidner er vi nu i gang med at afhøre. Det er virkelig lykkedes at aktivere hele befolkningen omkring den her sag, siger Frank Olsen.

Frank Olsen er godt tilfreds med, at det er lykkedes at aktivere den danske befolkning i forhold til drabet på Mia Skadhauge Stevn. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Her er den sorte VW Golf, som Mia Skadhauge Stevn efter politiets opfattelse satte sig ind i, før hun forsvandt i Aalborg. Foto: Nordjyllands Politi

Han ønsker ikke at gå i detaljer, men fortæller, at flere vidner har set den Golf, som Mia Skadhauge Stevn satte sig ind i, før hun forsvandt i Aalborg, både i Hammer Bakker og Dronninglund Storskov. Det kan bidrage til at dokumentere, hvor bilens fører har befundet sig - og hvornår - før og efter drabet på den unge kvinde.

Efterforsker begge sigtede

Politiets efterforskning i sagen om den dræbte Mia Skadhauge Stevn retter sig stadigvæk i fuldt omfang mod begge de drabssigtede, 36-årige mænd.

For Frank Olsen spiller det i den henseende ingen rolle, at en af de sigtede barndomsvenner - tømreren - er blevet løsladt af to dommere, fordi det hidtidige bevismateriale mod ham efter deres mening ikke kunne bære en frihedsberøvelse.

Politiet fokuserer stadigvæk i fuldt omfang på begge de to sigtede barndomsvenner i efterforskningen af drabet på Mia Skadhauge Stevn. I den henseende spiller løsladelsen af den ene ingen rolle. Det er den løsladte tømrer til venstre. Foto: Privatfoto

- Vi slipper ikke bare 'en gren' (den løsladte mand, red.) i efterforskningen, fordi han er blevet løsladt. Vi fokuserer stadigvæk på begge mænd, forklarer Frank Olsen og påpeger, at de efter politiets opfattelse slog Mia Skadhauge Stevn ihjel i forening og fælles forståelse efter hendes bytur med en veninde natten til forrige søndag i Jomfru Ane Gade i Aalborg.

- Er der anledning til det, så vil vi også afhøre ham igen, fastholder Frank Olsen.

- Er der udsigt til flere anholdelser i sagen?

- Nej. Ikke som efterforskningen udvikler sig nu.

Knokler med overblik

Frank Olsen forklarer, at efterforskerne nu især er målrettet på at danne sig et overblik i forhold til Mia Skadhauge Stevns færden i tiden frem mod hendes død.

Politifolk, retsmedicinere og arkæologer fra Moesgaard Museum arbejdede lørdag intenst i den skovlysning, hvor Mia Skadhauge Stevn blev fundet død. Foto: René Schütze.

Sådan så det samme område ud søndag eftermiddag. Der var ingen spor af udgravningerne. Foto: René Schütze

Med det for øje afhører efterforskerne løbende vidner. De analyserer desuden overvågningsbilleder og færdiggør undersøgelser på en konkret adresse i Flauenskjold. Den lille by, hvor en af de to sigtede mænd blev anholdt i en koordineret aktion flere døgn efter, at den unge kvinde steg ind i en bil og i første omgang forsvandt sporløst på Vesterbro i Aalborg.

- Vi skal simpelthen have kortlagt, hvad der skete med Mia, og vi bliver hele tiden klogere, siger Frank Olsen.

Han fortæller, at politiet nu har ryddet op efter sig og er helt færdige med at grave og lede efter spor i Dronninglund Storskov i sagen om Mia Skadhauge Stevn, som torsdag blev fundet dræbt i en trærydning.

Politiets teknikere arbejdede stadigvæk søndag på højtryk med undersøgelser på en adresse i den lille nordjyske by Flauenskjold. Foto: René Schütze

- Vi har, som jeg tidligere har sagt, fundet Mia i skoven, og der skal ske noget nyt, hvis vi igen sætter fokus på det område, siger han.

Ekstra Bladet har igen været på det sted, hvor arkæologer, politifolk og retsmedicinere gravede lørdag, og en rustvogn kørte den dræbte kvindes kropsdele væk.

Politichef holder distance

Der er ingen synlige spor af udgravningerne, som er dækket til af kvas og afklippede grangrene.

Udenforstående får derfor meget svært ved at lokalisere det sted, hvor Mia Skadhauge Stevn blev fundet, hvorefter politiet kunne konstatere, at hun var død som følge af en forbrydelse.

Politichef: Meget, meget tragisk

Frank Olsen, vicepolitiinspektør i Nordjyllands Politi og leder af den komplicerede drabsefterforskning lægger ikke skjul på, at sagen om Mia Skadhauge Stevns forsvinden og brutale død stiller store krav til hans evner i forhold til at bevare det kølige overblik.

- Jeg prøver at holde en professionel distance til sagen, så jeg kan disponere på den rigtige måde, siger han.

Men det forhindrer ikke, at drabet på den unge kvinde også på det personlige plan har gjort indtryk.

- Når det er sagt, så synes jeg, det er en meget, meget tragisk sag om en ung kvinde, som sætter sig ind i en bil i den tro, at nu skal hun køres hjem, og så ender det med, at hun mister livet, siger Frank Olsen.