Indbrud på stribe: Politiet søger vidner

Inden for de seneste uger har indbrudstyve hærget i Esbjergområdet

Syd- og Sønderjyllands Politi beder nu offentligheden om hjælp i forbindelse med efterforskningen af 'en række indbrud' i og omkring Esbjerg.

Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse.

Her skriver de, at særligt bydelen Sønderris har været ramt af indbrud de seneste uger. Det er ligeledes gået ud over Guldager og Grønlandsparken i Gjesing.

Fælles for indbruddene er, at gerningsmanden primært er gået efter kontanter, smykker og andre minde ting, som let kan transporteres og sælges som hælervarer.

Tjek videoovervågning

Desuden formodes indbruddene at være blevet begået i nattetimerne og i weekender.

Politiets appellerer til, at man kontakter dem, hvis man har set noget mistænkeligt i de berørte områder, ligger inde med øvrige oplysninger i sagen eller er i besiddelse af optagelser af mistænkelige personer eller køretøjer.

'Borgere, der har videoovervågning, opfordres til at gennemse deres optagelser for at se, om der har været mistænkelige personer på deres grund; også selvom der ikke er begået indbrud i deres umiddelbare nabolag,' skriver Syd- og Sønderjyllands Politi.

Politiet kan kontaktes på 114.