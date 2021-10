Indbruds-bølge: Han er mistænkt

Politiet mistænker, at en serie-tyveknægt hærger i nattens mulm og mørke efter en pludselig opblussen af indbrud.

Gennem de sidste tre uger har politiet fået anmeldelse om 30 villaindbrud alene i Hobro by. De fleste er sket i den sydlige del af byen, men også enkelte af dem i den nordlige og vestlige del af byen, oplyser lederen af efterforskningen, politikommissær Mikkel Brügmann, Nordjyllands Politi i en pressemeddelse.

- Der har ellers været en lang periode med meget få indbrud i byen, så vi tager denne stigning alvorligt. Vi efterforsker massivt i de enkelte sager, men indtil videre har vi ikke et bud på, hvem gerningsmanden er.



Politiet kan dog konstatere, at der er visse sammenfald ved indbruddene.

De enkelte indbrud finder ofte sted i nærheden af stier. Det gør, at tyveknægten kan bruge stierne til hurtigt og formentlig forholdsvis uset at at komme hurtigt væk fra husene.

Desuden, forklarer politikommissæren til Ekstra Bladet, bruger tyven samme modus til at komme ind. Han bryder et vindue op, og så går han alle stederne efter i sin søgen efter letomsættelige koster.

- Det er smykker, sølvtøj, kontanter, ting, som let kan bæres i en rygsæk eller i lommerne, siger Mikkel Brügmann og afviser dermed, at der er tale om en tyv med dyre interesser for designermøbler- og lamper, som det ellers er set før i flere sager.

Huserer om natten

Politimanden fortæller, at tyven huserer om natten i huse, hvor ingen er hjemme.

Ups, kameraet kører. En ubuden gæst i et hus kan have været på spil mange steder. Han efterlyses af politiet sådan her: Formodet gerningsmand til indbrudsbølge. Har du set noget? Foto: Nordjyllands Politi

Efterforskningen har vist, at der også har været villaindbrud i Randers, Hadsten og Viborg, hvor modus minder om dem, som er sket i Hobro.



- Derfor mistænker vi, at den samme gerningsmand kan operere i et større område, siger politikommissæren.

Politiet ved ikke, om indbruddene udføres af en solo-tyv, eller om han har hjælpere for eksempel til at holde vagt udenfor. Men under et indbrud for nylig fangede et overvågningskamera denne mand, som efterlyses som formodet gerningsmand til indbrudsbølgen.

Politikommissæren håber at høre fra vidner, der enten kan genkende personen eller måske har set ham i området. Kontakt politiet på 114.

