Indbrudsbølge hærger i Esbjerg-bydel

Alene i sidste weekend har der været 11 indbrud i Esbjerg.

Især bydelen Sønderris har med seks indbrud den seneste uge været hårdt ramt.

Og siden 1. juli har der været i alt 14 indbrud i bydelen.

Søger efter vidner

Tyvene er især gået efter kontanter samt smykker og andre mindre genstande, som er nemme at transportere og sælge som hælervarer, lyder det i en pressemeddelelse fra politikredsen.

- Det er flere år siden, at vi har oplevet så mange indbrud i Esbjerg i en weekend i sommerferien. Vi efterforsker intensivt for at opklare indbruddene, og i den forbindelse har vi brug for borgernes hjælp, fremhæver politikommissær Morten Alslev fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Politiet søger efter vidner, der kan have set noget mistænkeligt i de berørte områder i Sønderris.

Tjek overvågning

Når det gælder weekendens indbrud i Sønderris-områderne Vægtens Kvarter, Skorpionens Kvarter og Jupitervænget, formoder politiet, at indbruddene er begået fra fredag 21. juli om eftermiddagen til lørdag 22. juli om eftermiddagen.

Dette tidsrum er dog forbundet med en vis usikkerhed, lyder det.



Politiet kan som altid kontaktes på 114, og så vil Syd- og Sønderjyllands Politi onsdag mellem 14.00 og 17.00 være til stede med den mobile politistation ved Rema 1000 i Vandmandens Kvarter.

Samtidig opfordrer politikommissæren borgere, der har videoovervågning, til at gennemse deres optagelser for at se, om der har været mistænkelige personer på deres grund.