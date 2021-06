Indbrudsnetværk: Mistænkt bagmand fængslet

En rumænsk statsborger bosat i Danmark er mistænkt for at spille en nøglerolle i et netværk af organiserede omrejsende kriminelle, der står bag omfattende tyverier og indbrud i Danmark.

Den 32-årige blev anholdt 4. februar i år og varetægtsfængslet dagen efter. Han er mistænkt for at at være facilitator for udenlandske tyve ved at købe de effekter, tyvene har stjålet ved indbrud og gadetyverier, hvorefter kosterne er fragtet til Rumænien i varebiler med henblik på videresalg.

Han erkender sig delvist skyldig.

Politiet leder nu efter ejerne til de mange stjålne genstande, herunder smykker, mønter, spisestel, kameraer og værktøj – hvoraf en del er dansk design eller har danske logoer på.

De er formentlig blevet opbevaret i lagerbygninger i Onesti i Rumænien. Siden har dansk politi haft efterforskere i Rumænien, hvor de blandt andet identificerede værktøj indgraveret med danske firmanavne, danske mønter og smykker med danske navne indgraveret.

De er nu blevet fragtet tilbage til Danmark i en lastbil, som ankom til København i april.

- Vi vurderer, at den 32-årige mand har spillet en nøglerolle for en meget organiseret, professionel gruppe af omrejsende kriminelle ved at transportere deres tyvekoster ud af landet og sælge det videre, siger politikommissær og leder af Københavns Politis indbrudssektion, Jens Cappelèn.

Er det dine genstande?

Han håber, at borgere på Sjælland, som i løbet af de seneste par år har været udsat for indbrud eller tyveri, vil gå ind og se, om deres stjålne ejendele er blandt kosterne, så de kan få dem retur. Man kan se tyvekosterne her blandt andet fremlyst hittegods.

- Det kan også hjælpe os til at finde ud af, hvor tingene er stjålet fra, og dermed fungere som hjælp til en fuld opklaring af sagen, siger Jens Cappelèn.



Politiet har indtil videre identificeret omkring 50 tyveri/indbrudsforhold på baggrund af de beslaglagte koster fra Rumænien, og de håber blandt andet ved offentlighedens hjælp at kunne identificere endnu flere forhold, så kosterne kan komme retur til rette ejere.



Ud over den 32-årige mand er fem andre personer anholdt i sager, som er udløbet af samme sag.

I februar blev to mænd dømt for et stort antal indbrud begået på blandt andet Vestegnen. Sagen blev ført af Københavns Vestegns Politi og de to mænd, der begge er sydamerikanere, fik to år og seks måneder og to år og tre måneders fængsel og blev udvist for bestandigt.



Tre andre blev i forbindelse med ransagningen af den 32-årige mands adresser i Danmark anholdt i Brøndby 4. februar i år. De har fået en straksdom på 40 dages fængsel og udvisning med indrejseforbud i seks år for at have begået en række indbrud på Sjælland og solgt varerne videre til den 32-årige mand.

Se et udpluk af tyvekosterne her:

Foto: Københavns Politi

Foto: Københavns Politi

Foto: Københavns Politi