Indbrudstyv taget på fersk gerning

Borgerne i den vestjyske by Bramming har i en lang periode været ramt af indbrud. Nu lader det til, at byens borgere kan lægge hovedet på puden med mere ro i sindet.

Onsdag morgen blev en 30-årig mand nemlig anholdt og sigtet for en lang række indbrud.

Det oplyser Sydjyllands Politi.

Indbrudstyven blev taget på fersk gerning, da han forsøgte at bryde ind i et skur. Politiet oplyser, at det var nogle årvågne borgere, der opdagede manden og formåede at holde ham tilbage, indtil en patrulje ankom til stedet.

Efterfølgende blev indbrudstyven fremstillet i grundlovsforhør og efterfølgende varetægtsfængslet i fire uger. Han er sigtet for ikke mindre end 16 forhold.

Størstedelen af sagerne drejer sig om tyveri fra personbiler. Indbruddene er foregået fra april til juli i år.



Den 30-årige har nægtet langt hovedparten af forholdene, men modsatte sig ikke varetægtsfængslingen.

