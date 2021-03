Indbrudstyve kører galt i stjålen taxa

Natten til søndag havde en 40-årig tyv taget sin 13-årige søn med til et tyveri, som udviklede sig til en biljagt og et voldsomt færdselsuheld. Drengen slap uden fysiske skader, men faderen er alvorligt kvæstet

Et indbrud natten til søndag udviklede sig til en biljagt og senere til en voldsomt færdselsulykke ved Thisted og Thyholm.

Det bekræfter Midt- og Vestjyllands Politis vagtchef, Anders Olesen, over for Ekstra Bladet.

Klokken 02.16 modtog politiet en anmeldelse om et indbrud i et hus i Hvidbjerg på Thyholm.

Her var to indbrudstyve på spil, men da de blev opdaget, tog de flugten.

- De nåede kun at få småting stjålet fra huset, fortæller vagtchefen.

Gerningsmændene løb ud foran huset, hvor de havde parkeret en til lejligheden stjålet taxa. Heri sad en af mændenes 13-årige søn.

Biljagt i høj fart

De kørte mod nord, og derfor sendte politiet en patrulje fra Thisted mod syd.

Patruljen mødte taxaen i det andet spor i meget høj fart. Patruljebilen vendte om for at jagte tyvene. Men fordi taxaen kørte så hurtigt, var den allerede langt væk, da politiet kom over i samme spor.

- Politiet kunne ikke følge med, men de fandt taxaen senere i en rundkørsel sydvest for Thisted ved Oddersundvej og Åsvej i en soloulykke. Den var simpelthen kørt i grøften, fortæller Anders Olesen.

Tyvene kunne få fat i taxaen gennem en nær relation. Foto: Per Øxenholt

Muligvis påvirket

Den 39-årige mandd og den 13-årige dreng slap begge to uskadt fra ulykken. Faderen på 40 år er uden for livsfare, men er stadig på Aalborg Sygehus på grund af sine kvæstelser

Her har han fået taget blodprøver for narko og spiritus.

- Vi har mistanke om, at den 40-årige fører af bilen var påvirket. Vi venter stadig svar fra prøverne, siger vagtchefen.

Tyvekosterne fra indbruddet fandt politiet i bilen.