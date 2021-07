Krimi ... 9. jul. 2021 kl. 07:34

Indgik pagt med dæmon: Kvinder myrdet for lotto-gevinst

Søstre blev myrdet i park af 19-årig, der lovede sin dæmon at dræbe seks tilfældige kvinder hver sjette måned. Som belønning for 'ofrene' skulle dæmonen sørge for, at han vandt den helt store gevinst i lotto