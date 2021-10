Indkalder til pressemøde om 'uhørt tragisk' ulykke

Det er stadig uklart, hvad der præcist skete, da kunsteren Lars Vilks sammen med to betjente søndag eftermiddag mistede livet i en trafikulykke.

Men måske bliver alle lidt klogere om kort tid, for det svenske politi har indkaldt til pressemøde klokken 10.15 i Malmø.

Ulykken skete omkring klokken 15.30 på motorvej E4 ved Markaryd, der ligger i det sydlige Sverige. Den civile politibil kolliderede med en lastbil.

Politiet skriver i pressemeddelelsen, at begge køretøjer brød i brand.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: TT News Agency/Johan Nilsson

'Uhørt tragisk hændelse'

De to betjente, der mistede livet i ulykke, var med Lars Vilks i bilen, fordi kunstneren levede i politibeskyttelse efter blandt andet at have udgivet en islamkritisk karikaturtegning af profeten Muhammed.

Stefan Sintéus, der er leder af den regionale efterforskningsenhed med ansvar for netop personlig beskyttelse i region syd, kalder ulykken tragisk.

'Dette er en uhørt tragisk hændelse. Nu er det vigtigt for os alle, at vi gør alt, vi kan, for at udrede, hvad der er sket på stedet, og hvad der der forårsagede kollisionen, samtidig med at vi tager hånd om vores medarbejdere,' skriver han i meddelelsen.

Politiet skriver ligeledes, at det er en anklager i det særlige anklagermyndighedskammer, som det hedder i Sverige, der leder efterforskningen, da da politiet var indblandet i ulykken.

Følg med på Ekstra Bladet klokken 10.15, der sender livesignal fra pressemødet.