Indonesisk fly meldes forsvundet over havet: Vragrester fundet

Et indonesisk fly med flynummer SJ182, der lørdag formiddag lettede fra hovedstaden Jakarta, er forsvundet over havet.

Det viser flyets rute fra Flightradar24. Airnav Indonesia, der overvåger flyruter, bekræfter det ligeledes over for det indonesiske medie Kumparan.

Indonesiske myndigheder oplyser også, at man har mistet kontakten til flyet ifølge nyhedsbureauet dpa. Sky News beretter, at transportministeriet i Indonesien har indledt en redningsaktion.

Flyet kommer fra det indonesiske lavprisselskab Sriwijaya Airlines og er af modellen Boeing 737.

Indonesisk redningsmandskab har omkring klokken 12.50 dansk tid fundet, hvad man forventer er vragrester fra flyet ud for Jakarta.

En lokal regeringskilde oplyser ifølge Reuters til lokalt tv, at fiskere har fundet, hvad der tyder på at være vraget af et fly i havet nord for Jakarta.

Det er imidlertid ikke endelig bekræftet, at vragresterne er fra det pågældende fly.

Dykkede 10.000 fod

Det var på vej fra Jakarta til Pontianak på øen Borneo, da det ifølge data fra Flightradar24 pludselig dykkede 10.000 fod på mindre end ét minutter efter blot fire minutter i luften.

Et Boeing 737-fly er et af det mest anvendte passagerfly. Modellen, som nu er forsvundet fra Sriwijaya Airlines, blev bygget i 1994.

56 passagerer er ombord flyet, herunder syv børn og seks besætningsmedlemmer, rapporterer den lokale tv-station Metro TV ifølge dpa.

Luftfartsselskabet oplyser ifølge nyhedsbureauet Reuters, at det er i gang med at indsamle flere oplysninger om, hvad der er sket, før det kommer med en udtalelse.

Ifølge CNN i Indonesien var fiskere på to forskellige kuttere vidner til en eksplosion på vandet, der kan have relation til det forsvundne fly.

Et Boeing 737 MAX-fly fra det indonesiske luftfartsselskab Lion Air styrtede i 2018 ud for Jakarta. Alle 189 personer om bord mistede livet.

Opdateres ...