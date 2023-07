Indsætter fast døgnvagt efter drab

Der kommer fast til at stå en vagt ved indgangen til Retspsykiatrisk Ambulatorium i Brøndby som følge af et drab på en ansat i fredags.

Døgnet rundt vil der dermed være en, som holder øje med dem, der kommer og går i bygningen.

Det oplyser Region Hovedstadens Psykiatri til Politiken.

- Det, der skete, må selvfølgelig aldrig ske, siger Lone Bjørklund, der er vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri, i en skriftlig kommentar til avisen.

Foto: Kenneth Meyer

Sigtet: Hun ville ikke gå på pension

Ved middagstid fredag blev tre ansatte i det retspsykiatriske ambulatorium på Brøndbyøstervej overfaldet med kniv, og en 41-årig mand blev anholdt i området ikke længe efter.

Annonce:

Den ene ansatte - en læge ved navn Mariann Stenberg - blev hårdt såret og døde af sine kvæstelser. Også en anden medarbejder på stedet fik svære skader, mens en tredje slap fra det blodige overfald med overfladiske skader.

Den 41-årige blev lørdag fremstillet for en dommer i Retten i Glostrup, hvor han blev mødt med en sigtelse for drab og drabsforsøg. Han erkendte i grundlovsforhøret drab og grov vold.

Han ønskede at slå lægen, der var hans behandler, ihjel.

- Hun skal ikke arbejde. Hun skal gå på pension. Hun skal meldes til politiet, lød det blandt andet fra manden i retten.

Foto: Kenneth Meyer

Har en behandlingsdom

Episoden førte til, at der mandag morgen blev afholdt et krisemøde med de ansatte på Retspsykiatrisk Ambulatorium, og her oplevede Lone Bjørklund ifølge Politiken, at medarbejderne var 'dybt rystede'.

De afdødes pårørende og medarbejderne på stedet er blevet tilbudt krisehjælp efter knivoverfaldet.

Desuden vil personale og patienter i Region Hovedstadens Psykiatri holde et minuts stilhed tirsdag klokken 12 som følge af hændelsen.

Annonce:

På Retspsykiatrisk Ambulatorium, hvor knivstikkeriet fandt sted, er patienterne ikke indlagt, men kommer for at modtage ambulant behandling, som de er blevet dømt til at modtage, fordi de har begået kriminalitet.

Den 41-årige mand, som sidder varetægtsfængslet i sagen, blev i januar 2014 dømt til psykiatrisk behandling for et røveri.

Og i juli i år var manden blevet sigtet for en række forhold om vold og hærværk, og i den forbindelse skulle han modtage yderlige behandling i kraft af den gamle dom.