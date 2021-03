Indsamling efter drab: Stor støtte til Freyjas børn

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Sorgen og meningsløsheden over det brutale drab på Freyja Egilsdottir Mogensen har ikke bare ramt hendes nærmeste familie og venner, men også utallige mennesker, der kun har mødt hende kortvarigt eller bare er ramt af hendes - og dermed hendes børns - skæbne.

En indsamling, som tre venner til den 43-årige dræbte kvinde har startet til fordel for hendes to mindreårige børn og hendes bonussøn har indtil nu indsamlet hele 117.122 kroner.

Det fortæller Steffen Petersen, der er en af dem, der står bag indsamlingen, der er godkendt af Indsamlingsnævnet. Indsamlingen slutter 5. maj.

Alle tre børn har drabsmanden som far. Den ældste mistede selv sin mor, da hans nu 51-årige far dræbte hende i 1995. Siden tog Freyja ham til sig som sin egen.

Freyja Egilsdottir Mogensen blev dræbt og parteret i sit hjem i Malling af sin eksmand. Privatfoto

Ikke den første: Freyjas morder har dræbt før

Mordoffers nære veninde: Freyja kendte til eksmands drabsdom

Steffen Petersen er overvældet over opbakningen.

- Jeg synes, at det er så utroligt flot. Vi havde ikke forventet, at så mange ville støtte indsamlingen, siger han og fortæller, at der blandt andet er en kvinde, der har støttet indsamlingen, som lå på hospitalet med Freyja, da hun fødte sit yngste barn. Andre kender slet ikke familien, men er ramt af sagens brutalitet og medfølelse for de efterladte.

Steffen Petersen blev venner med Freyja Egilsdottir Mogensen på sosu-uddannelsen. Tabet af hende har ramt hårdt. Men det er også, som om det ikke helt er sunket ind. Når han taler om Freyja, kommer han konsekvent til at omtale hende i nutid.

- Det er stadig ikke helt til at forstå, siger Steffen Petersen, der fortæller, at der endnu ikke er holdt en kirkelig handling for hende.

Han er selv lige faldet over et julekort, han fik fra veninden med et skilt, hvor der på engelsk står: 'Livet handler ikke om, hvordan du overlever stormen, men om hvordan du danser i regnen'.

Steffen Petersen fik dette skilt af Freyja i gave. Privatfoto

Ifølge Steffen Petersen er det efter planen Freyjas søster, der skal fordele pengene, og de vil ikke blive bundet, så børnene kan bruge midlerne allerede nu - for eksempel til flybilletter, hvis de skal til Island, hvor moderen er fra.

- Jeg er sikker på, at børnene nok skal få det godt, penge eller eje, men det kan hjælpe dem lidt fremadrettet. Og så kan de måske om nogle år se tilbage og mærke, at et helt samfund støttede op om dem, siger han.