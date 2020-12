Indsamling: Marias familie udlover dusør

Deres mor er sporløst forsvundet, og politiet mener, hun er dræbt.

Deres far sidder i fængsel og har ifølge politiet slået hende ihjel. Han nægter sig dog skyldig.

Mens sagen om Maria From Jakobsen efterforsket intenst af Nordsjællands Politi med talrige afhøringer, bevisindsamling og systematiske afsøgninger af områder, har den 43-åriges familie nu både taget initiativ til en indsamling, der skal hjælpe børnene og en dusør, der forhåbentlig kan gøre en forskel for efterforskningen.

- Vi er mange, der gerne vil hjælpe alt det, vi kan, men vi kan jo ikke gøre ret meget i forhold til sagen. På denne her måde kan vi i det mindste gøre lidt, siger Niels From, der er gift med Maria From Jakobsens ene søster.

Maria From Jakobsen er psykolog på Holbæk Sygehus og er mor til to børn. Privatfoto

Marias familie i chok: Vi troede på Thomas

Politifoto af Thomas Gotthard. Han anlagde fuldskæg efter sin hustrus forsvinden.

Bor hos bedsteforældrene

Han fortæller, at børnene på henholdsvis otte og ti år blev hentet af deres bedsteforældre, da deres far Thomas Gotthard blev anholdt i familiens hjem i Frederikssund. De fik ikke lov til at tage noget med sig og siden har huset været afspærret.

- Den ene nåede ikke engang at få sokker på, så de manglede alle deres ting.

En del af pengene fra indsamlingen skal derfor gå til almindelige udgifter til børnenes hverdag hos bedsteforældrene og derudover udgifter til blandt andet psykologer, advokater og betaling af dagtilbud.

- Maria kommer ikke tilbage ved, at folk hjælper på denne måde, men vi vil gerne undgå, at børnene skal straffes dobbelt. At de også skal straffes på økonomien, siger Niels From.

Efterlysningsplakaten som blev delt på sociale medier, da Maria From Jakobsen forsvandt.

10.000 kroner i dusør

Dusøren på 10.000 kroner går til den person, der kommer med de afgørende oplysninger, som fører politiet til den forsvundne 43-årige psykolog.

- Vi gør det jo fordi, at vi alle sammen frygtelig vil gerne vide, hvad der er sket. Hvis Maria er slået ihjel, vil vi gerne kunne give hende en begravelse.

- Politiet har selvfølgelig en interesse i at få oplaret sagen, men det har vi også i familien. Det vil vi gerne hjælpe til med i form af en dusør. siger Maria From Jakobsens svoger. Han understreger, at alle henvendelser i sagen skal gå direkte til politiet på telefonummer 114.

- Det, som en dusør forhåbentlig kan gøre, er, at nogen måske tænker sig om en ekstra gang, om de har set noget mistænkeligt i de dage, politiet er interesseret i, siger Niels From med henvisning til den efterlysning, politiet har sendt ud.

Her søger de vidner, som har set Thomas Gotthard i perioden efter Maria From Jakobsens forsvinden 26. oktober.

Fængslet hen over nytår

Sognepræsten Thomas Gotthard skal foreløbig tilbringe hele julen og nytår bag tremmer. Den 14. december forlængede en dommer i Retten i Lyngby hans varetægtsfængsling i fire uger. Han kærede kendelsen til Østre Landsret, men forgæves.

Politiet mener, at han har dræbt sin hustru på ukendt måde og på et ukendt tidspunkt efter hun forsvandt 26. oktober. Der er endnu ikke fundet et lig, og vicepolitiinspektør Lau Lauritzen har adrig lagt skjul på, at efterforskerne var bagud fra begyndelsen, fordi man betragtede kvindens forsvinden som frivillig i flere uger.

15. november blev Thomas Gotthard så anholdt i sit hjem. Siden har politiet skruet op for eftersøgningen af Maria From Jakobsen og efterforskningen af drabssagen uden lig.

I mellemtiden forsøger hendes familie at hjælpe hinanden igennem og ikke mindst slå ring om hendes to børn.

- VI har en sund og stærk familie. Men det er også en familie, der rent følelsesmæssigt er meget hårdt presset. Flere er sygemeldte på grund af det her, og børnene er selvfølgelig også meget mærkede.

Læs mere om indsamlingen og dusøren på hjemmesiden mariafromjakobsen.dk

Nordsjællands Politi afviser at kommentere, at familien udlover en dusør.

Har du set Thomas? Politifoto Nordsjællands Politi offentliggjorde fredag billeder og navn på den mand, de mener har slået Maria From Jakobsen. Vicepolitiinspektør Lau Lauritzen ønsker ikke at uddybe situationerne eller datoerne, billederne, som blandt andet stammer fra overvågning, stammer fra. - Vi er interesserede i de situationer, hvor vi ikke har billeder af ham, fra ubevidste vidner, der har set ham, for at kunne sammenstykke hændelsesforløbet, siger han. Politifoto Thomas Gotthard beskrives som 202 cm høj, spinkel af bygning med mørkeblondt hår og blå/grå øjne. Ekstra Bladet har ved tre lejligheder set manden i retten og vil dog snarere beskrive hans hårfarve som sort med grå stænk. Politiet søger oplysninger om hans færden fra 23. oktober 2020 og frem til søndag 15. november 2020. Den dag, Maria From Jakobsen forsvandt, var han iført følgende beklædning: Koboltblå, kort jakke

Mørk skjorte med hvide tern

Mørkeblå cowboybukser

Uldent halstørklæde

Hvide snøresko med mørkebrune såler

Glatbarberet. Politifoto Bemærk, at den sigtede i løbet af den periode, hvor Nordsjællands Politi søger oplysninger om hans færden, havde anlagt fuldskæg. Nordsjællands Politi søger også oplysninger fra borgere, som har set hhv. en hvid Chevrolet Spark med registreringsnummeret AK 82 345 og familiens grå Suzuki Baleno med registreringsnummer CH 78 908. Suzukien kan have haft påmonteret en trailer med nummerpladen BM 5447. Politiet kan kontaktes på 114. Politifoto Vis mere Luk

