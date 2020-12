Indsat stak ud efter ansatte med tilfilet tandbørste

17-årig fængslet for overfald på lukket ungdomsinstitution

To medarbejdere på den sikrede afdeling på ungdomsinstitutionen Sønderbro, Sundholmsvej i København, blev mandag forsøgt stukket ned med en tilspidset tandbørste.

En 17-årig stak ifølge sigtelsen ud efter medarbejdernes overkroppe med stor kraft, men han ramte ikke, og han blev overmandet.

Han blev tirsdag fremstillet i Københavns dommervagt, sigtet for vold mod offentligt ansatte. Han nægter og ville ikke udtale sig i retten.

Overfaldet skete ved 19-tiden, og en politipatrulje blev sendt til Sønderbro. Ifølge oplysningerne i dommervagten var den 17-årige, der er af anden etnisk herkomst, årsag til, at der var en dårlig stemning på den sikrede afdeling, og han forsøgte hele tiden at komme i konflikt med medarbejderne.

Der skulle vises en film mandag aften, og det ligesom 'lå i luften', at der skulle ske noget. Derfor valgte medarbejderne at føre den 17-årige tilbage til hans værelse.

Inde på værelset gik den 17-årige tæt på den ene ansatte, som satte en hånd på hans bryst for at få ham til at holde corona-afstand.

Det fik ham til at trække den tilfilede tandbørste, og han stak ud efter de to ansattes torsoer. De undveg ved at trække sig tilbage, og den 17-årige blev holdt fast indtil politiet kom.

I dommervagten blev han varetægtsfængslet i 16 dage i surrogat på en institution, når der bliver en plads ledig. Indtil da skal han formentlig sidde i Vestre Fængsel.