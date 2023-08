Indsatte dømt for overfald mod triplemorder

Fire indsatte blev onsdag hver idømt ni måneders fængsel efter at have overfaldet fængselsdømt seriemorder med smørkniv

RETTEN I NYKØBING FALSTER (Ekstra Bladet): Livstidsdømte James Schmidt, i dag Cornelius Bach, fik i 2021 stemplet som seriemorder, da han blev idømt livstid for at have røvet og dræbt tre pensionister i en bebyggelse på Østerbro.

Men i denne uge har han selv siddet i retten som offer og fortalt om sine traumer og sin angst, efter han 26. marts i år blev overfaldet i sin celle og stukket med en smørkniv af fire medindsatte.

Overfaldet skete omkring klokken 18:20 i afdeling C4 i Storstrøm Fængsel, hvor alle fem afsonede.

Selvom de fire medindsatte på 20, 20, 34 og 36 år alle nægtede sig skyldige i overfaldet, var det en enig domsmandsret, der onsdag idømte hver af dem ni måneders fængsel. Derudover skulle de hver betale 1500 kroner til Cornelius Bach i erstatning.

Den 34-årige og en af de 20-årige mænd fik også en advarsel om udvisning af landet.

Annonce:

Den 34-årige ankede dommen til frifindelse, mens den 36-årige modtog dommen. De to andre ønskede betænkningstid.

'Vi ved, hvem du er'

På videomateriale fra afdelingen ser man Cornelius Bach gå resolut ned ad gangen og ind i sin celle. Efter ham fulgte de fire mænd en efter en.

- Pludselig står der fire personer inde i cellen, så begynder de at tage handsker på, og ham i rullestolen (den 34-årige tiltalte red.) truer mig og siger: ’vi ved godt, hvem du er. Vi har set programmet. Vi slår dig ihjel’, forklarede seriemorderen oprevet i retten.

Selv forklarede de medindsatte, at de ikke kendte til Bachs kriminelle baggrund. Den 34-årige, der er kørestolsbruger, fortalte, at Bach havde sagt, han var dømt efter en slåskamp i byen, hvor en person afgik ved døden.

Men en fængselsbetjent med fast gang på afdelingen kunne dog onsdag fortælle i retten, at den 34-årige mand kort inden overfaldet havde udspurgt ham om Cornelius Bachs fortid, fordi han genkendte ham fra tv.

Annonce:

Indsat afslører: Her er fængselshierakiet

Divergerende forklaringer

Man skulle også holde tungen lige i munden, da tre af de fire tiltalte mandag afgav forskellige forklaringer om, hvad der skete i cellen.

Den 34-årige påstod, at de fem indsatte havde aftalt at bytte tøj i cellen, mens en 20-årig påstod, at de skulle have DVD'er tilbage, som Cornelius Bach havde lånt.

Men de forklaringer købte domsmandsretten altså ikke.

- Vi har valgt at tilsidesætte de tiltaltes forklaringer, som divergerede i forhold til hinanden og til sig selv, begrundede retsformanden.

Til gengæld fandt retten den forurettede seriemorders forklaring detaljeret og troværdig.

Knækket smørkniv

Personundersøgelsen af Cornelius Bach viste flere hudafskrabninger og overfladiske snit på ryggen, mens der nederst på ryggen var et dybt stiksår.

I hans celle fandt man en knivspids på gulvet, mens man på den ene 20-åriges celle fandt en afknækket kniv smidt bag køleskabet.

Der blev ikke fundet DNA fra de fire nu dømte indsatte på de to knivdele.

Men det skyldes, at de fire mænd havde taget arbejdshandsker på, som de efterfølgende skyndte sig at smide fra sig, da fængselsbetjentene kom løbende.

Det blev blandt andet vist i retten via overvågningsmaterialet.