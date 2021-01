Indsatte nattevagt: Døde alligevel af iltmangel på behandlingscenter

Behandlingscenter Tjele Søgården siger, at de havde indsat ekstra nattevagter, der skulle holde øje med Malik Mads Rohdemejer - alligevel lå han længe uden at få ilt til hjernen

I håbet om bedre dage tjekkede 25-årige Malik Mads Rohdemejer ind på Tjele Søgården. Ugen efter døde han, fordi behandlingscenteret havde udleveret 60 mg metadon og 60 mg klepoxid til ham, der var tiltænkt en anden beboer.

Og selvom Tjele Søgården ifølge eget udsagn satte en nattevagt ind, der skulle holde øje med Malik i løbet af dagen og natten, blev den unge mand fundet livløs i sin seng dagen efter, han fik en dødelig cocktail medicin.

En skanning på hospitalet viste, at han længe havde været uden ilt til hjernen.

'CT-skanning af hjernen kl. 18.23 viste svær væskeansamling i hjernen som følge af iltmangel samt nedklemning af dele af hjernen,' skriver Patienterstatningen i en rapport.

Udvidet obduktion

Patienterstatningen slår fast, at behandlingscenteret med rette behandling og personale 'med overvejende sandsynlighed have forhindret dødsfaldet'. I samme rapport fremgår det, at iltmangel til hjernen som følge af Tjele Søgårdens forkerte udlevering af medicin slog den unge mand ihjel.

'Af foreløbig obduktionserklæring udfærdiget af Institut for Retsmedicin, Aarhus, 29. juni 2020 fremgår, at dødsårsagen endnu ikke var fastlagt. På det foreliggende antog man, at den umiddelbare dødsårsag var iltmangelbetinget væskeansamling i hjernen, der kunne skyldes forgiftning.'

'Af supplerende obduktionserklæring 20. august 2020 fremgår, at Malik Mads Rohdemejer døde som følge af iltmangelbetinget væskeansamling i hjernen på baggrund af forgiftning med Klopoxid og Metadon'.

Ret til erstatning

Patienterstatningen giver familien til den afdøde 25-årige mand ret til erstatning.

Og det gør de, fordi 'behandlingen har afveget fra, hvad en erfaren specialist ville have gjort i den givne situation. Det er en betingelse, at patienten er påført en skade, der med overvejende sandsynlighed ville være undgået ved en bedre behandling'.

Dermed vurderer Patienterstatningen, at ordentligt personale og behandling 'med overvejende sandsynlighed havde forhindret dødsfaldet' på den 25-årige mand.

Marlene Nielsen er mor til Malik. Og selvom det er rart, at få sat et foreløbig punktum, er det stadigvæk med blandede følelser, hun læste rapporten fra Patienterstatningen. - Vi blev alle sammen utrolig lettede, men da jeg så læste brevet igennem endnu engang, blev jeg så utrolig vred. Et er lettelsen. Lige pludselig har jeg god grund til at være megarasende. Min søn kunne have været i live. - Jeg ville ikke gå og være vred og bitter. Da vi gik ind i det nye år, sagde jeg til mig selv: Tjele har ødelagt mit liv én gang, de skal ikke have lov til at ødelægge det to gange. Og lige nu er det paradoksalt nok vrede og bitterhed, jeg føler allermest, siger hun. - Uanset hvordan udfaldet var blevet, kunne vi ikke savne Malik mere, end vi gør. Jeg kan ikke sørge mere end vi gør, fordi så dør jeg, siger Marlene Nielsen.

Fejlen blev begået tidligere

Ifølge leder og ejer på behandlingscentret Jan Meincke er det ikke den ekstra nattevagt, der bærer ansvaret.

- Det er ikke der, det går galt. Vi skulle have sendt Malik på sygehuset, det er vi allesammen enige om. Det er der, hvor det hele det kikser.

- Vi regnede med, at det klingede stille og roligt af. Han blev også bedre hen ad aftenen. Så vi troede, det var i orden, og det skulle vi ikke havde troet, det ved vi godt.

- Jeg utrolig ked af det. Det går mig på. Vi kan ikke gøre noget ved det i dag, jeg kan ikke ændre på det. Vi har lavet en fejl, og vi er ganske klar over det, siger han.

