Indsmugling af 91 kilo kokain sender fem mænd i fængsel

Fem mænd er tirsdag i Vestre Landsret blevet idømt langvarige fængselsstraffe på samlet set mere end 65 års fængsel.

De fem er dømt for at have indsmuglet 91 kilo kokain fra Holland til Danmark.

Landsretten stadfæster dermed byrettens dom, men med den undtagelse, at de fem mænd sammenlagt er dømt for 91 kilo kokain og ikke 92 kilo, som byretten dømte dem for.

I alt var seks mænd tiltalt i sagen, som blev indledt ved Retten i Viborg i december 2019.

To af mændene, 41-årige Mohammed Jalal Muslim og 38-årige Tarek Alkhoder kommer fra Syrien, den 32-årige Rustam Gusneev er fra Holland, mens 31-årige Oleksandr Dmytruk og 38-årige Mykola Nevoda kommer fra Ukraine. De fem har fået fra 9-16 års fængsel.

Den sjette mand, 45-årige Petro Kobernuik, valgte ikke at anke sagen til landsretten. Han fik i byretten en dom på ni års fængsel.

Samtlige dømte er blevet udvist af Danmark for altid.

Anklager i sagen Anne Møller er meget tilfreds med dommen.

- Både den fængselsstraf, som er udmålt, og de præmisser, som retten er kommet med, viser, at der bliver slået særligt hårdt ned på narkokriminalitet, siger hun.

Anklageskriftet indeholdt en påstand om i alt 93 kilo kokain. På hver smuglertur havde kurerer et kilo med.

Smugleriet strakte sig ifølge tiltalen fra oktober 2017 til juni 2018. I en større aktion i december 2018 skred Midt- og Vestjyllands Politi i samarbejde med andre politikredse til anholdelse af flere af de mistænkte.

Som en udløber af affæren er en 54-årig rengøringsassistent fra Bredballe tidligere blevet dømt for at hjælpe med at hvidvaske en del af udbyttet.

Kvinden havde sit eget lille vekselbureau og håndterede her 5,8 "sorte" millioner kroner, mente Retten i Kolding, som i oktober sidste år idømte hende fængsel i to år.