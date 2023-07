Indstiller massiv eftersøgning af forsvunden toårig i Frankrig

Sandsynligheden for, at en toårig fransk dreng er forsvundet på egen hånd, er 'meget lille', vurderer fransk politi efter i fire dage at have sagt det modsatte

Efter mere end fire døgn har fransk politi valgt at indstille eftersøgningen af toårige Emile, der lørdag eftermiddag forsvandt sporløst fra sine bedsteforældres have i den lille franske landsby Vernet.

På trods af en massiv eftersøgning med hjælp fra over 800 frivillige, redningsarbejdere, specialtrænede hunde, en helikopter, droner og det franske gendarmeri er det ikke lykkes at finde et eneste spor af den lille dreng, der er som sunket i jorden.

Derfor skifter politiet nu strategi og går ind i en ny fase, hvor de i stedet for at bruge al energien på at lede efter Emile fysisk i området vil kigge på de beviser og informationer, der er blevet indsamlet.

Det forklarer den lokale anklager, Remy Avon, ifølge den franske avis Le Figaro:

- Den retlige efterforskning af årsagerne til hans forsvinden vil fortsætte. Ikke mindst ved at analysere den betydelige mængde information og de fysiske beviser, der er indsamlet de seneste fire dage.

Lille Emile legede i bedsteforældrenes have efter at have sovet til middag lørdag. Da de ville sætte ham ind i bilen og gøre klar til at køre, opdagede de, at han var væk og slog alarm.

Vidner i den lille landsby, der kun har omkring 30 indbyggere, har fortalt politiet, at de mener at have set den lille dreng gå rundt på en sti i nærheden af huset omkring samme tidspunkt.

Det er det sidste, nogen har set til drengen.

Politiet har igen og igen sagt, at der er intet, der tyder på, at drengen er blevet bortført, men med den nye strategi vil man undersøge, om det alligevel er tilfældet.

Ifølge den lokale anklager er muligheden for, at han er forsvundet på egen hånd, 'meget lille'.

Mors stemme over højttaleren

Allerede mandag valgte politiet at tage anderledes metoder i brug.

Over højttaleranlæg og fra helikoptere har man kunnet høre drengens mors stemme, der beroligende fortalte ham, at alt er okay, og at han skulle komme frit frem, hvis han havde gemt sig.

Det skriver den franske tv-kanal BFM TV.

Heller ikke det førte til et gennembrud i sagen.