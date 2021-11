Ingen bag rattet i flugtbil

En civil patruljebil spottede mandag aften en bil, der kørte over for rød i krydset ved Søren Frichs Vej og Vestre Ringgade i det centrale Aarhus.

Bilen kørte også over for rødt i det efterfølgende kryds, så den civile politibil satte blinket til og kørte efter for at standse bilen. På trods af blinkene fortsatte bilisten i høj fart, mens han trak ud midt på vejen.

Det oplyser Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Midt på Ringgadebroen begyndte bilen pludseligt at køre noget langsommere, og som betjentene indhentede bilen, så det ud som om, at der ikke sad nogen bag rattet.

Påkørte bevidst

Da bilen uden fører drejede ud på vejen, vurderede de to betjente, at det ville være for farligt at lade bilen fortsætte.

Derfor valgt de helt bevidst at påkøre flugtbilen for at standse den.

Ganske rigtigt sad hverken den 25-årige eller 28-årige, der befandt sig i bilen bag rattet.

Udover de to mænd fandt patruljen desuden en kniv, en golfkølle og en joint i bilen. Ingen af mændene ville kendes ved de to våben, men den 25-årige erkendte at det var hans joint.

Betjentene have mistanke om, at de to mænd var påvirket af narkotika, og de blev derfor begge sigtet for narkokørsel og anholdt.

