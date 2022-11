Ingen dukkede op til planlagt Satudarah-fest

Fredag 11. november skulle medlemmer af den hollandske rockerklub Satudarah have være til stor indvielsesfest i den nye fynske afdeling i Spedsbjerg.

Men de eneste gæster til den tomme fest, var politiet.

Det beretter Fyens Stiftstidende, der har snakket med Fyens Politi.

Ingen mennesker

Den fynske afdeling af Satudarah, som blandt medlemmer bliver kaldt Midland, ligger i den tidligere skovbørnehave i Spedsbjerg.

Bygningerne er officielt lejet af et pallefirma, hvis direktør er vicepræsident i Midland.

Trods byrådet i Odense i starten af november nedlagde et såkaldt paragraf 14-forbud, som betyder, at rockerklubben inden nær fremtid skal være væk fra stedet, skulle der have været rockerfest for medlemmer fra både ind og udland fredag 11. november.

Men da dagen kom, og politiet gennemsøgte den tidligere lærerbygning, var det eneste de fandt en halvfærdig bar, som formentlig var sat op til lejligheden.

Patruljerede

I de sene eftermiddagstimer selvsamme fredag blev der ifølge Fyens set flere store biler køre langsomt forbi rockerborgen.

Det er ikke ukendt, at rivaliserende grupperinger holder øje med nyankomne bander i nærområdet.

Satudarah har senest oprettet afdelinger i Esbjerg, Randers og Aalborg, og har i dag flere medlemmer end Hells Angels og Bandidos tilsammen.

Om Satudarah fortsætter deres fynske afdeling i Spedsberg, er uvist, men flere nabokommuner frygter, at klubben vælger ny lokation i deres område.

