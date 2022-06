Ingen hjælp fra landsretten: Drabssigtet sosu-hjælper skal blive bag tremmer

Sosu-hjælper, som er sigtet for drab og flere drabsforsøg på beboere på plejecenter, kæmpede forgæves for løsladelse

VESTRE LANDSRET (Ekstra Bladet): En ældre kvinde på Tirsdalen Plejecenter i Randers er afgået ved døden, og tre andre beboere på centret har været tæt på samme skæbne.

En kvindelig sosu-hjælper i slutningen af halvtredserne er sigtet for tidligere i år bevidst at have taget livet af den ældre beboer samt for flere drabsforsøg mod de pågældende øvrige beboere ved brug af tre forskellige medicinpræparater på plejehjemmet i Randers-bydelen Kristrup.

Hun nægter sig skyldig.

Tirsdag forsøgte hun og hendes forsvarer Lars Thousig i Vestre Landsret at overbevise tre dommere om, at hun bør løslades fra arresten, hvor hun har siddet varetægtsfængslet siden 15. marts.

Efter et seks en halv time langt retsmøde faldt kendelsen ultrakort og knastørt:

- Byrettens kendelse stadfæstes, lød det fra retsformanden.

Hvorefter dommeren kort uddybede direkte henvendt til den sigtede:

- Der er fortsat bestemte grunde til at tro, at du på fri fod kan vanskeliggøre efterforskningen af sagen ved at fjerne spor eller påvirke andre.

Lukkede døre

Fra begyndelsen havde specialanklager Jesper Rubow begæret dørene lukket under behandling af sagen med henvisning til, at efterforskningen stadig pågår, ligesom der ifølge anklagemyndigheden er risiko for påvirkning af vidner, hvis den sigtede bliver sat på fri fod.

På trods af Ekstra Bladets protest valgte landsretten at lukke dørene for offentligheden. Præcis som det er sket også ved Retten i Randers i de retsmøder, hvor sosu-hjælperen hver gang har fået fristforlænget sin varetægtsfængsling.

Inden dørene blev smækket i, kom det frem, at den drabssigtede kvinde endnu ikke har ønsket at afgive forklaring.

Den usædvanlige sag tog sin begyndelse, da Styrelsen for Patientsikkerhed politianmeldte en række mistænkelige, akutte hospitalsindlæggelser og genindlæggelser af de pågældende fire beboere fra Tirsdalen Plejecenter.

Indlagt flere gange

27. februar om formiddagen blev de alle indlagt på Regionshospitalet Randers første gang i stærkt bevidsthedssvækket tilstand. En ældre kvinde blandt de fire afgik ved døden to dage senere, mens de øvrige blev udskrevet og kom tilbage til plejehjemmet.

Men efterfølgende blev de indlagt igen, og 14. marts blev kvinden anholdt i sit hjem i en mindre by uden for Randers og sigtet for manddrab.

Det skete samme dag, som en af beboerne stærkt svækket blev indlagt for tredje gang.

Sosu-hjælperen havde i alle tilfældene med akutte indlæggelser været alene på sen vagt dagen i forvejen, hvor hun flere gange under vagten havde logget sig ind i medicinrummet.

I grundlovsforhøret for tre en halv måned siden blev sosu-hjælperen varetægtsfængslet på bestyrket mistanke om grov legemsbeskadigelse. Men altså ikke for drab og drabsforsøg, som sigtelsen ellers lyder på.

Årsagen er, at der ifølge retten ikke er 'manifeste oplysninger' om, at de pågældende medicinpræparater vil kunne slå et menneske ihjel.

Da kendelsen faldt sidst på eftermiddagen om, at hun skal blive bag tremmer, brød den sigtede ud i stille gråd.

To minutter senere var hun ført ud af retslokalet på vej tilbage mod arresten.