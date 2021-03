Ingen samtykke: 26-årig dømt efter ny voldtægtsbestemmelse

En 20-årig kvinde havde ikke givet sit samtykke, da en 26-årig mand en tidlig morgen den 10. januar udnyttede hendes beruselse til at opnå samleje. Manden er onsdag ved Retten i Holbæk idømt fængsel i et år og fire måneder.

Han har under sagen nægtet sig skyldig, og på stedet ankede han dommen til Østre Landsret.

Sagen er en af de første voldtægtssager, efter at voldtægtsbestemmelsen i straffeloven er blevet ændret til at være baseret på manglende samtykke.

Retsformand Peder Johannes Christensen udtalte i forbindelse med domsafsigelsen sig kun kortfattet om samtykkespørgsmålet.

- Ud fra de oplysninger, der er kommet frem, så er der ikke givet noget samtykke overhovedet, sagde han, men uden at komme ind på, i hvilket omfang lovændringen har haft betydning for afgørelsen af skyldsspørgsmålet.

Der har dog i sagen ikke været tale om, at kvinden skulle have sagt fra over for manden. Hun sov, da samlejet fandt sted, men har altså ikke givet sit samtykke.

Netop sager, hvor offeret har forholdt sig passivt, er nævnt i lovforarbejderne til den lovændring om voldtægt, som trådte i kraft ved årsskiftet.

Ifølge den nye bestemmelse er der tale om voldtægt, hvis der ikke foreligger et samtykke. Tidligere skulle der have været anvendt tvang, eller offeret skulle have befundet sig i en tilstand ude af stand til at sige fra.

Hvorvidt sagen mod den 26-årige, ville være endt på samme vis efter den gamle bestemmelse er uvist. Men retten har valgt at udmåle straffen efter samme målestok, som var der tale om en sag, hvor offeret var ude af stand til at sige fra, som det hed i den gamle bestemmelse.

Voldtægten i den aktuelle sag skete tidligt om morgenen den 10. januar i den lille by Hørve i Odsherred. Her havde den 26-årige været til en mindre fest med en kammerat.

Ved festen var to søstre. Storesøsteren boede i byen og havde lillesøsteren, sagens offer på besøg.

I nattens løb forlod den 26-årige den lejlighed, hvor selskabet befandt sig på det tidspunkt. Han skulle overnatte hos storesøsteren.

Her lå lillesøsteren imidlertid og sov. Hun var blevet lagt i seng tidligere på aftenen, fordi hun var fuld og havde kastet op.

Den 26-årige lagde sig i sengen ved siden af lillesøsteren. Hun var forklaret, at hun vågnede i nattens løb. Først ved at hun blev berørt og senere ved, at hun blev voldtaget. Da hun vågnede, stoppede den 26-årige har hun fortalt.

Herefter ringede hun til storesøsteren, som straks kom hjem. Den 26-årige blev smidt ud af huset. Han sov videre udenfor - han sad i sin bil - indtil han en god times tid senere blev anholdt.

Den 26-årige har under sagen nægtet sig skyldig. Han erkender, at der har været et samleje, men han husker det ikke. Han har påstået, at han må have gjort det i søvne og derfor ikke har haft forsæt.

Men retten købte ikke den forklaring:

- Vi kan ikke lægge til grund, at du skulle have foretaget dig noget, du ikke var bevidst om. sagde retsformand Peder Johannes Christensen ved domsafsigelsen.

Den 26-årige skal forblive varetægtsfængslet, indtil Østre Landsret har behandlet ankesagen. Manden forlanger at blive frifundet.